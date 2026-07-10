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"القيادات الشرطية" يناقش عدداً من التقارير الأمنية ومهارات الذكاء الاصطناعي

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"القيادات الشرطية" يناقش عدداً من التقارير الأمنية ومهارات الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ورئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2026، بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وذلك في نادي ضباط الشرطة بدبي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من العروض التقديمية والتقارير الأمنية والسياسات المرتبطة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة، في إطار تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ودعم مستهدفاتها الاستراتيجية.
وناقش المجلس نتائج مؤشر معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف من السكان خلال النصف الأول من عام 2026، واطلع على التوجه الرئيسي لحكومة دولة بشأن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب مناقشة السياسات ذات الصلة بالجانب الأمني وآليات دعم تنفيذها.
وعلى هامش الاجتماع، تم تنفيذ ورشة تعريفية بعنوان "مهارات الذكاء الاصطناعي المساعد"، بإشراف الإدارة العامة لتطوير الكفاءات في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة (G42)الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بهدف تعزيز معارف القيادات الأمنية بمهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من توظيفها في تطوير الأداء المؤسسي ودعم منظومة العمل الأمني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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