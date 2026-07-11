منصور بن زايد: نبارك لأوائل الثانوية العامة التفوق المستحق

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أوائل طلبة الثانوية العامة، مؤكداً أن تفوقهم المستحق، هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، والدعم من الأسرة والمدرسة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة هذا التفوق المستحق، فهو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، والدعم من الأسرة والمدرسة. وأضاف سموه:"نعتز بكم، ونثق بقدراتكم، ونتطلع إلى أن تواصلوا مسيرة التميز، وأن تكونوا شركاء في صناعة مستقبل الإمارات".