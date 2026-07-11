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محمد بن راشد: نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة

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  • محمد بن راشد: نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة 1/2
  • محمد بن راشد: نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة.
وقال سموه عبر منصة إكس:"نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة... ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت... ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد.. نفخر بكم جميعاً... وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل ... وستظل دولتنا تبني أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وسيبقى التعليم مشروعنا الوطني الأكبر... وأبناؤنا هم رهاننا الرابح في الحاضر والمستقبل".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) This is a Twitter Status
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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