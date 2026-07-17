برعاية سيف بن زايد.. النسخة الـ 12 من معرض واجهة التعليم تنطلق بأبوظبي 22 سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم منصة «واجهة التعليم» النسخة الثانية عشرة من معرضها السنوي يومي 22 و23 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية.

وأشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بدور منصة «واجهة التعليم» في دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب، مؤكداً أن المنصة تمثل مبادرة وطنية رائدة تسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية، وتعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية بما يخدم توجهات دولة الإمارات في بناء أجيال مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

تأتي النسخة الثانية عشرة تحت شعار «التعليم والأسرة»، انسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات، وتأكيداً على الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء خلال رحلتهم التعليمية، ومساندتهم في اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

ويتوقع أن تشهد النسخة الثانية عشرة مشاركة أكثر من 600 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة التعرف إلى البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية والمنح الدراسية والمسارات المهنية، إلى جانب الاطلاع على أبرز الاتجاهات العالمية في التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتواصل «واجهة التعليم» تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المنصات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستندة إلى سجل يمتد لأكثر من عقد من الزمن في خدمة القطاع التعليمي، حيث استفاد من برامجها ومعارضها ومبادراتها أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة، بما يعكس دورها المتنامي في ربط الطلبة بالمؤسسات التعليمية والجهات المهنية، ودعمهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية أكثر وعياً وارتباطاً بمتطلبات المستقبل.

ويجسد تعاون مجموعة بن حمودة، ومجموعة موانئ أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول مع منصة «واجهة التعليم» نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات التعليمية، والإسهام في توفير برامج وفرص نوعية تسهم في تمكين الطلبة، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية للمستقبل.

وتشهد النسخة الثانية عشرة إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية والجلسات التفاعلية التي تجمع الطلبة وأولياء الأمور والخبراء والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز الوعي بالفرص التعليمية والمهنية، وترسيخ ثقافة التخطيط المبكر للمستقبل الأكاديمي والوظيفي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن «واجهة التعليم 2026» منصة وطنية تجمع مختلف أطراف المنظومة التعليمية تحت سقف واحد، وتسهم في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد المعرفة المستدام، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل.