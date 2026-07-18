في إطار الاستعدادات لـ "مؤتمر للمياه".. الإمارات تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، حيث تم استعراض الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ضمن مرحلة مفصلية تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، وإدارتها بشكل مستدام بحلول عام 2030.

وتواصل دولة الإمارات تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه مع تبقّي أقل من ستة أشهر على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال، حيث شكّل المنتدى السياسي رفيع المستوى لهذا العام محطةً بارزة لتقييم التقدم المحرز، وتعزيز التعاون، وتسريع الزخم نحو تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات في المنتدى، حيث اضطلع الوفد بدور فاعل في أعماله لهذا العام، بما أسهم في تعزيز الزخم استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الوزارية رفيعة المستوى مع ممثلي الحكومات، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

كما ركزت مشاركة دولة الإمارات في المنتدى بشكل رئيسي على التعاون الوثيق مع الرؤساء المشاركين الاثني عشر في الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، حيث تتولى هذه الدول الأعضاء قيادة الأعمال التحضيرية الموضوعية لكل جلسة حوارية، والإسهام في صياغة أولويات المؤتمر ومخرجاته.

وفي هذا الإطار، نظمت دولة الإمارات اجتماعاً وزارياً جمع الرؤساء المشاركين، بهدف استعراض التقدم المحرز، ومناقشة المرحلة المقبلة، وتعزيز التوافق والطموح استعداداً لانعقاد المؤتمر.

كما استضافت دولة الإمارات فعاليةً رسمية رفيعة المستوى على هامش المنتدى في مقر الأمم المتحدة، بمشاركة الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، إلى جانب نخبة من قادة القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي.

وفي مستهل الفعالية ألقت معالي أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب الدولتين المضيفتين للمؤتمر كلمات افتتاحية.

وخلال الجلسة، استعرض سعادة عبدالله بالعلاء أهمية المرحلة الراهنة، وقال في هذا الصدد:" أحثّ الجميع على اعتبار مشاركتنا في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمثابة خارطة طريق نهتدي بها في إقامة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه. فنحن ندرك حجم التقدم الذي أحرزناه في قطاع المياه، كما نعي الفجوات الكبيرة التي لا تزال قائمة. واليوم، تقع على عاتقنا مسؤولية ترجمة تطلعاتنا إلى إجراءات عملية، وتحقيق إنجازات رائدة وملموسة وقابلة للقياس تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات حول العالم".

وقد شكلت هذه الجلسة العامة، التي شارك فيها أكثر من 200 مشارك من شتى قطاعات المجتمع الدولي، منصةً للمعنيين لتبادل المستجدات ومناقشة فرص الإسهام في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت مشاركة دولة الإمارات في الأمم المتحدة حضور مجموعة واسعة من الجلسات المخصصة لاستعراض الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، دعماً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إضافة إلى مناقشات موضوعية تناولت المياه ضمن المسارات متعددة الأطراف، وتعزيز الشراكات المتعددة بين أصحاب الشأن، والتعاون بشأن المياه بين الدول، وتعزيز المرونة في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، إلى جانب دعم موارد المياه الجوفية.

وخلال فعالية جانبية للأمم المتحدة خُصصت لاستعراض الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، جرى التأكيد على أهمية اعتماد نهج شامل وقائم على العمل الجماعي لتسريع وتيرة التقدم، بما يضمن إشراك جميع الأطراف المعنية في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وشددت المناقشات على ضرورة أن يحظى الشباب، والقادة المحليون، والشعوب الأصلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء من القطاعين العام والخاص بدور فاعل في صياغة الحلول ودفع مسيرة العمل، انطلاقاً من أن تحقيق الأثر المنشود يتطلب مشاركة الجميع وتوحيد الجهود.

وكان من أبرز الفعاليات التي نظمتها دولة الإمارات خلال المنتدى فعالية مخصصة للقادة الشباب، استضافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية والمجموعات الشبابية، احتفاءً بإطلاق دولة الإمارات البرنامج العالمي للمبعوثين الشباب للمياه، حيث تعد مبادرة نوعية جرى تطويرها بالشراكة بين وزارة الخارجية ومركز الشباب العربي، بهدف تمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في الدبلوماسية العالمية للمياه.

وعلى مدار أسبوعين من أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى، عقد وفد دولة الإمارات عدداً من اللقاءات مع وزراء وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وصناع السياسات، والمنظمات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز الحوار وإقامة الشراكات الداعمة لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت لقاءات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، والمفوض الأوروبي لشؤون البيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، ووزيرة الدولة لشؤون المناخ في ألمانيا، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم نائب الأمين العام.

واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في المنتدى باستقبال رسمي أقيم في مقر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، حضره عدد كبير من الضيوف للاحتفاء بما تحقق من إنجازات دعماً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز الزخم للمرحلة المقبلة.

ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر في ديسمبر، تواصل دولة الإمارات دعوة شركائها إلى تقديم تعهدات طموحة وقابلة للتنفيذ في أبوظبي. وسيشكّل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، منصةً عالمية لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الانتقال من الحوار إلى التنفيذ.