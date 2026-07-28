"العين للرطب" يمزج بين عراقة السوق التراثي والأنشطة الرقمية التثقيفية للأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - يشهد مهرجان "العين للرطب" تنوعاً بارزاً يجمع بين إحياء التراث الاقتصادي وابتكار وسائل تعليمية حديثة لترسيخ الهوية الإماراتية في الأجيال الجديدة.

ويبرز في الحدث السوق التراثي الذي يضم 76 محلاً، مقدماً للزوار المشغولات اليدوية والأزياء والعطور والمأكولات الشعبية التي تعكس علاقة المجتمع ببيئته.

ويوفر السوق منصة اقتصادية وثقافية تدعم الحرفيين والأسر المنتجة، عبر عرض منتجات تواكب الأذواق المعاصرة مع احتفاظها بقيمتها التقليدية.

وفي سياق متصل بجهود تعزيز التراث، يجذب جناح "هيئة أبوظبي للتراث" الأطفال عبر شاشة تفاعلية للعبة "تحدي الرطب"، التي تعتمد على التقاط ثمار الرطب، مثل "بومعان، البرحي، وأم الدهن"، ووضعها في أداة "المخرافة" الرقمية الصحيحة قبل انتهاء الوقت.

وتسهم هذه التجربة المبتكرة في توظيف التكنولوجيا لتعليم الأجيال الجديدة أنواع الرطب وسماتها بأسلوب يعتمد على التمييز البصري، ليجمع بسلاسة بين اكتساب المعرفة والمنافسة الممتعة.