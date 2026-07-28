عبدالله آل حامد يبحث مع «ميتا» تعزيز التعاون في الحوكمة الرقمية وسلامة المحتوى

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في العاصمة البريطانية لندن، كوجو بواكي، نائب رئيس السياسات العامة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في شركة «ميتا»، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات و«ميتا» في مجالات الحوكمة الرقمية وسلامة المحتوى.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبريات المنصات الرقمية العالمية، ودعم تطوير منظومة إعلامية رقمية آمنة، مبتكرة، ومسؤولة، تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وبحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الأولوية، شملت السياسات الرقمية، وحوكمة المنصات، والذكاء الاصطناعي المسؤول، ومكافحة المعلومات المضللة، إلى جانب استعراض فرص التعاون وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير البيئة الإعلامية الرقمية، بما يعزز الثقة في المحتوى، ويرتقي بمستوى الابتكار في القطاع.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون في دعم منظومة الإعلام الرقمي، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التي تطورها «ميتا»، بما يواكب مستهدفات دولة الإمارات في بناء نموذج إعلامي عالمي يقوم على الابتكار، ويعزز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الصناعات الإعلامية والرقمية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد أن رؤية دولة الإمارات للإعلام ترتكز على إيمان راسخ بأنه أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية ضمن منظومة الاقتصاد الإبداعي، وأداة لتعزيز الثقة، وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع تنافسية الدولة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أرست نموذجاً متقدماً يجمع بين الابتكار، والتشريعات المرنة، والانفتاح على الشراكات العالمية لصناعة إعلام يواكب المستقبل.

وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمارات في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية، مستندة إلى بيئة تشريعية متطورة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، ومنظومة أعمال مرنة توفر فرصاً واعدة للشركات العالمية لتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم، بما يعزز مساهمة الاقتصاد البرتقالي في مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف أن التعاون مع شركة «ميتا» يمثل نموذجاً للشراكات الاستراتيجية التي نحرص على بنائها مع كبرى المنصات الرقمية العالمية، بما يسهم في تطوير السياسات الرقمية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ودعم بيئة إعلامية أكثر موثوقية وابتكاراً، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم مستقبل الإعلام ويعزز ريادة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وشهد معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام استعراض فريق شركة «ميتا» لنظارة «أوريون» للواقع المعزز، التي تعد واحدة من أحدث ابتكارات الشركة والتي تدمج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع على الإمكانات المتقدمة للنظارة في تقديم تجارب تفاعلية، وما توفره من آفاق جديدة لتطوير صناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز أساليب التواصل والإعلام، وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإبداعية والإعلامية.

حضر اللقاء، ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة، ومحمد أبو شقرة، قائد فريق تنمية السياسات العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في شركة «ميتا»، وسيلفيا موسالغاني، رئيس سياسات السلامة في «ميتا» بأفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.