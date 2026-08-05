برنامج الأطباء الزائرين لـ «الاتحاد»: 41 طبيباً زائراً أجروا 254 عملية جراحية

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن برنامج الأطباء الزائرين، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه تم استقطاب 41 طبيباً زائراً من مختلف التخصصات الدقيقة، نفّذوا 77 زيارة إلى المنشآت الصحية، أسفرت عن تقديم 1.965 استشارة تخصّصية وإجراء 254 عملية جراحية، إلى جانب تغطية 32 تخصُّصاً طبياً، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026. وكشف البرنامج، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، عن أن خطته المستقبلة تتضمن التوسع في إنشاء مراكز امتياز جديدة في التخصصات الدقيقة، واستقطاب المزيد من الخبرات العالمية في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

وتعكس هذه النتائج استمرار البرنامج في تلبية احتياجات المرضى في التخصصات الدقيقة، وتحسين الوصول إلى الخدمات التخصصية، وتقليل الحاجة إلى الإحالات الخارجية.

وأشار البرنامج، إلى أنه يعمل حالياً على توسيع برامج التدريب وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية، ودعم السياحة العلاجية من خلال تقديم خدمات تخصّصية متقدّمة وحِزم علاجية متكاملة، مؤكداً أنه استطاع تحقيق نتائج نوعية في دعم الخدمات الصحية التخصصية، من خلال استقطاب الخبرات الطبية العالمية، وتوفير خدمات علاجية متقدمة للمرضى داخل الدولة، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى لتلقّي العلاج خارج المنشآت الصحية.

وقال: «يجسّد البرنامج التزام المؤسّسة بتوفير أفضل الخبرات الطبية العالمية للمرضى، من خلال إتاحة خدمات تخصّصية يصعب توفيرها بشكل دائم، بما يسهم في تسريع حصول المرضى على الرعاية الصحية المتخصصة، وتقليل قوائم الانتظار، وتحسين النتائج العلاجية».

وأضاف: «كما يشكّل البرنامج منصّة فعّالة لنقل المعرفة والخبرات إلى الكوادر الطبية المحلية، عبر العمل المشترك مع الأطباء الزائرين، الأمر الذي يدعم تطوير الكفاءات الوطنية، ويعزّز استدامة الخدمات التخصصية وفق أفضل الممارسات العالمية».

وأشار البرنامج، إلى مواصلته دعم منظومة الرعاية الصحية من خلال التوسع في التخصصات ذات الأولوية، بما ينسجم مع الاحتياجات الصحية للمجتمع والخطط الاستراتيجية الرامية إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز تجربة المرضى.

وعن جهود البرنامج منذ انتقاله إلى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في عام 2021 وحتى الآن، أفاد البرنامج بأنه حقق نتائج نوعية أسهمت في تعزيز الخدمات الصحية التخصصية في منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأوضح أنه تمكّن من استقطاب 981 طبيباً زائراً، وتنفيذ 1,379 زيارة للأطباء الزائرين، وتقديم 21,465 استشارة تخصّصية للمرضى، وكذلك نجح في إجراء 4,151 عملية جراحية في مختلف التخصصات الدقيقة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات، ليشمل عشرات التخصصات الطبية الدقيقة، وفق احتياجات المنشآت الصحية.

خدمات نوعية

أسهم البرنامج في استحداث وتطوير العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، من أبرزها تنفيذ أكثر من 460 جراحة روبوتية، وتدريب أول طبيبة إماراتية في الجراحة الروبوتية النسائية، وكذلك تفعيل برنامج جراحات الشفة الأرنبية للأطفال بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، وإجراء 74 عملية منذ إطلاق البرنامج.

كما تم تطوير برنامج زراعة الأعضاء في مستشفى القاسمي، وإجراء 22 عملية زراعة أعضاء، وأيضاً تطوير خدمات القلب التداخلية بإجراء أكثر من 400 قسطرة قلبية و30 عملية قلب مفتوح، بالإضافة إلى تطوير خدمات جراحة السِّمنة، وجراحة الأطفال، والغدد الصمّاء والسُّكري، وجراحة الثدي، والجهاز الهضمي، والصداع النصفي، والصحة النفسية للأطفال، وغيرها من التخصصات الدقيقة.

التحول الرقمي

ركّز البرنامج على الاستثمار في الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق خدمة التطبيب عن بُعد، مع الخبراء الدوليين للحصول على الرأي الطبي الثاني، وتطوير المنصة الإلكترونية للأطباء الزائرين والبوابة الإلكترونية لاستقبال الطلبات.

وطبّق البرنامج الأطباء الزائرين، تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الجلطات الدماغية في عدد من المستشفيات، حيث استُخدمت في 2.511 فحصاً لـ 889 حالة، وأسهمت في اكتشاف 126 حالة انسداد شرياني كبير و120 حالة نزف دماغي حاد، بما عزّز سرعة التشخيص والتدخل العلاجي.

ويشكّل البرنامج منصّة وطنية لنقل المعرفة، حيث يركّز على استضافة الخبراء العالميين لتدريب الكوادر الطبية، ونفّذ برامج تعليمية عبر منصّة مهاراتي التي تضم أكثر من 145 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 3.000 موظف، كما يشارك الأطباء الزائرون في المؤتمرات الطبية المحلية والدولية، بما يعزّز التطوير المهني المستمر للكوادر الصحية.

الشراكات

يرتبط البرنامج بشبكة واسعة من الشراكات مع مؤسّسات صحية عالمية مرموقة، من بينها مستشفى فيلادلفيا للأطفال، ومستشفى جامعة شيكاغو، ومستشفى جريت أورموند، ومجموعة HCA International، ومستشفى هنري فورد، ومستشفى جامعة أوهايو، ومؤسّسات أكاديمية وطبية دولية أخرى، بما يدعم نقل الخبرات وتطوير الخدمات التخصصية داخل الدولة.