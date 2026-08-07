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رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

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رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية خلال اتصال هاتفي..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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