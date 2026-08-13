«قطارات الاتحاد» تحتفي بإرث المطبخ الإماراتي على متن رحلاتها

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

مع انطلاق خدمات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة، تحتفي «قطارات الاتحاد» بعملائها من خلال تقديم تجربة طعام معدة خصيصاً على متن القطار، صممتها «كابيتال للضيافة»، الذراع المتخصصة في خدمات الضيافة والتموين بمجموعة «أدنيك»، لتقديم تجربة فريدة مستوحاة من نكهات دولة الإمارات وتقاليدها وكرم ضيافتها.

تجسّد قائمة الطعام حرص شركة قطارات الاتحاد على الارتقاء بتجربة الركاب لتجمع بين متعة التنقل المعاصر وإرث المطبخ الإماراتي، من خلال توفير قائمة طعام مألوفة بروح معاصرة، وتعكس في تفاصيلها هوية دولة الإمارات.

وقامت الشيف الإماراتية ميثاء ورشو، الحائزة جوائز، بتطوير قائمة الطعام لتتمحور حول مفهوم «رحلة عبر الإمارات»، بما يتيح للركاب التعرّف إلى نكهات أصيلة مستوحاة من البيئة المحلية أثناء تنقلهم بين وجهاتهم في الدولة. وتستمد القائمة إلهامها من مكونات ونكهات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمطبخ الإماراتي والمنطقة، بما في ذلك التمر، والزعفران، والهيل، والعسل المحلي، والقهوة العربية، إلى جانب مكونات محلية أخرى.

وخلال الأسابيع الأولى من التشغيل، حظي تفاعل الشيف ميثاء مع الركاب على متن القطار باستحسان لافت، بما يعكس الاهتمام بتجربة الطعام والقصة التي تقف وراء إعداد هذه القائمة. وتضم قائمة الطعام خيارات مميزة، ومن أبرزها رؤية مبتكرة لطبق المجبوس التقليدي بلمسة معاصرة، حيث يطهى اللحم ببطء، ويقدم مع الأرز المعطر بالزعفران والبهارات الإماراتية، ليعكس هذا المزيج الفلسفة الأوسع لقائمة الطعام في الاحتفاء بالتقاليد وتقديمها بأسلوب عصري مميّز.

وبهذه المناسبة، قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في «قطارات الاتحاد» لخدمات الركاب: «قطار الركاب ليس مجرد وسيلة للتنقل من وجهة إلى أخرى، بل هو تجربة تتيح للمسافرين رؤية دولة الإمارات من منظور جديد، من تنوّع المشاهد التي يمر بها القطار، إلى الثقافة والتقاليد التي تعكس هوية الوطن. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى أن تكون عناصر من الثقافة والضيافة الإماراتية حاضرة في تفاصيل رحلاتنا، لنتيح للركاب فرصة استكشاف نكهاتنا الوطنية الأصيلة أثناء تنقلهم عبر مختلف أرجاء الدولة».

بدوره، قال حمد القبيسي، مدير الإدارة التجارية في «كابيتال للضيافة» والخدمات: «إن شراكتنا مع قطارات الاتحاد تعكس الدور المهم الذي تؤديه خدمات الضيافة في رسم مستقبل السفر، حيث يسهم كل تفصيل في تعزيز مستويات الراحة وجودة الخدمة وإثراء تجربة المسافرين. ومن خلال تقديم النكهات الإماراتية الأصيلة وتجسيد قيم الضيافة الإماراتية على متن القطارات، نسهم في توفير تجربة سفر لا تتسم بالكفاءة والحداثة فحسب، بل تعكس أيضاً ثقافة دولة الإمارات وهويتها الوطنية بكل أصالتها». واحتفاء ببدء تشغيل خدمات قطار الركاب، يتم استقبال عملاء قطارات الاتحاد بمشروب عصير الغاف الخاص والمستوحى من شجرة الغاف، وهي الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب تشكيلة مختارة من أنواع الشوكولاتة المصنوعة بنكهات محلية، مثل «البهارات السبع»، و«التمر والكراميل»، و«القهوة والهيل»، لمدة محدودة. كما يتم أيضاً تقديم القهوة العربية التقليدية، إلى جانب مجموعة متنوعة من العصائر الطازجة والقهوة المختصة والشاي الفاخر.

يُذكر أن الشيف ميثاء ورشو من «كابيتال للضيافة» ابتكرت قائمة الطعام الخاصة بـ«قطارات الاتحاد»، وتعدّ من أبرز الكفاءات والمواهب الإماراتية في عالم الطهي. وقد مثلت الدولة في محافل عالمية بارزة، ومن بينها توليها دور رئيس الطهاة في جناح دولة الإمارات بمعرض «إكسبو 2025 أوساكا». وتركّز في عملها على الاحتفاء بإرث الطهي الإماراتي باستخدام تقنيات معاصرة وابتكار تجارب تربط الأصالة بالجمهور المعاصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام «قطارات الاتحاد» بتقديم تجربة تنقل مريحة للركاب، تعكس بوضوح الهوية الفريدة للدولة.