3 قوائم لحزمة الكتب المنهجية للعام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)



اعتمدت وزارة التربية والتعليم، ثلاث قوائم لحزمة الكتب المنهجية للطالب للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026-2027، تشمل الكتب الإلكترونية، بالتزامن مع تحديد آلية تسليم الكتب للطلبة والإجراءات المتبعة في حالات الفقد أو التلف، إلى جانب مجموعة من التعليمات لضمان الحفاظ عليها طوال العام الدراسي.

وتتكوّن حزمة الطالب التعليمية تتكون من ثلاثة مكوّنات رئيسة، هي: الكتب الدراسية المطبوعة، والمصادر والحقائب التعليمية، والكتب الإلكترونية المتوفرة على منصة التعلم الذكي، بما يوفّر للطالب مختلف المصادر التعليمية المقررة ضمن الحزمة المعتمدة.

وخصّصت الوزارة القائمة الأولى من الحزمة للكتب الإلكترونية فقط، فيما تشمل القائمة الثانية الكتب المطبوعة والإلكترونية لقطاع دبي والإمارات الشمالية، وخصصت القائمة الثالثة للكتب المطبوعة والإلكترونية لقطاع أبوظبي، وأتاحت الاطلاع على القوائم المعتمدة من خلال رمز إلكتروني مخصص للمسح.

وتتضمن قائمة الكتب الإلكترونية للفصل الدراسي الأول عدداً من المناهج المقررة لمراحل ومسارات دراسية مختلفة، من بينها منهج «السنع» لطلبة الصفوف من الأول إلى الثاني عشر، ومنهج اللغة الفرنسية لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، إلى جانب منهج اللغة اليابانية لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المسار المتقدم.

4 مراحل للتسليم

وحددت الوزارة وفقاً لـ«دليل حزمة الكتب المنهجية للطالب»، أربع مراحل لتسليم الكتب الدراسية، تبدأ بتوزيع الكتب المقررة وفق الخطة الزمنية على جميع مدارس الدولة من قبل الشركة المتعاقد معها، يليها التأكد من مطابقة الأعداد الموزعة مع العدد الفعلي للطلاب في كل مدرسة بحسب المرحلة الدراسية.

وتشمل المرحلة الثالثة اعتماد وثائق الاستلام والتسليم مع الشركة الموزعة للكتب الدراسية، على أن تستكمل العملية بتوزيع الكتب على الطلبة وفق حزمة الطالب المعتمدة لكل صف ومرحلة دراسية.

5 تعليمات

ووضع الدليل إجراءات محددة للتعامل مع فقد أو تلف بعض الكتب المدرسية، تفرق بين الحالات غير المتعمدة والمتعمدة. ففي حال فقدان الكتاب أو تلفه بشكل غير متعمد، يقدم الطالب طلباً رسمياً إلى إدارة المدرسة لدراسة الأسباب واتخاذ الإجراء اللازم لتوفير الكتب. أما في حال فقدان الكتب أو تلفها بشكل متعمّد، فيتم طلب الكتب من الشركة المعتمدة واستيفاء المستحقات المترتبة على ذلك.

وفي إطار ضمان استدامة الكتاب المدرسي، حددت الوزارة 5 تعليمات يتعين اتباعها، تشمل: وضع ملصق باسم الطالب على الكتاب، وتغليفه بغلاف شفاف للحماية، واستخدام أقلام مناسبة لطبيعة ورق الكتب، وحفظها بطرق آمنة داخل الحقيبة المدرسية.

منهج متكامل

أوضحت الوزارة أن إعداد الدليل يأتي في إطار توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، وتعزيز جودة العملية التعليمية عبر تمكين الطالب من الوصول إلى منهج دراسي متكامل ومعتمد، ليكون الدليل مرجعاً للطالب وولي الأمر وإدارة المدرسة في التعرف على قوائم حزمة الكتب المقررة لكل صف دراسي.

ويستهدف الدليل مساعدة الطالب وولي الأمر في حصر الكتب الدراسية واستلامها بشكل كامل، وضمان الحفاظ على الكتب المنهجية طوال العام الدراسي.