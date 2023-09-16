شاهد .. موسم الرياض.. الكشف عن نزال تاريخي بين فيوري ونغانو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن أحد أكبر الفعاليات إثارة في النسخة الخامسة من موسم الرياضي، وهو النزال التاريخي بين تايسون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل والفرنسي فرانسيس نغانو بطل الفنون القتالية وصاحب أقوى لكمة في العالم بأول تجاربه على حلبة الملاكمة في الثامن والعشرين من أكتوبر المقبل.

وقال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن: برامج الترفيه والاحداث الترفيهية التي حصلت في السعودية منذ انطلاقتها تجاوزت 120 مليوناً، فيما يخص موسم الرياض حتى الان تجاوزنا 37 مليوناً واخترنا هذه السنة ان يكون افتتاح موسم الرياض بحدث تاريخي بين بطل في الملاكمة وبطل العالم في “يو إف سي” وهذه المباراة تم الاعداد لها بشكل كبير جدا لم يتم من قبل أي نزال وسيكون مختلفاً.

وأوضح تايسون فيوري: اتطلع إلى يوم النزال وسيكون أكبر الأحداث العالمية وأنظار العالم ستكون موجهة نحو على الرياض، سنتبادل اللكمات للفوز بالمباراة. بينما قال خصمه نغانو: منذ 4 سنوات وأنا أحلم بهذا اليوم وفي بعض الأحيان اسال نفسي إذا كنت في حلم، والآن أعد ما تبقى من الأيام لهذا النزال بحماس شديد.

ولم يتذوق الملاكمان الخسارة إطلاقاً عبر مشوارهما الرياضي ما يزيد إثارة هذا النزال في موسم الرياض مع بقية فعالياته.