شاهد .. عراقية تصدم هند القحطاني بعد ان خيرتها بين امريكا والعراق والسعودية!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - وثقت مشهورة سناب شات السعودية “هند القحطاني” ، حديثها مع سيدة عراقية أبدت رغبتها في ترك أميركا والعيش في السعودية .
وظهرت هند في الفيديو وهي تتحدث مع صديقتها التي تقف أمامها ، وتسألها عن إجابتها إذا خٌيرت بين العمل في السعودية وترك أمريكا والحلم والأميركي .
وقالت صديقة هند : أنها تتوقع أن تعمل في التدريس بالسعودية ، فالغربة صعبة رغم وجود الأصدقاء .
وقاطعتها هند القحطاني : الغربة صعبة لأنك متفاهمة مع أهلك .. لكن اللي بينهم وبين أهلهم مشاكل إيش يسوون ؟.
وأوضحت صديقة هند : أنها إذا تم تخييرها بين العمل في العراق أو السعودية ، ستختار العمل بالسعودية ، حيث تعمل في التدريس .
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