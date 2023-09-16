شاهد .. عراقية تصدم هند القحطاني بعد ان خيرتها بين امريكا والعراق والسعودية!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - وثقت مشهورة سناب شات السعودية “هند القحطاني” ، حديثها مع سيدة عراقية أبدت رغبتها في ترك أميركا والعيش في السعودية .

وظهرت هند في الفيديو وهي تتحدث مع صديقتها التي تقف أمامها ، وتسألها عن إجابتها إذا خٌيرت بين العمل في السعودية وترك أمريكا والحلم والأميركي .

وقالت صديقة هند : أنها تتوقع أن تعمل في التدريس بالسعودية ، فالغربة صعبة رغم وجود الأصدقاء .

وقاطعتها هند القحطاني : الغربة صعبة لأنك متفاهمة مع أهلك .. لكن اللي بينهم وبين أهلهم مشاكل إيش يسوون ؟.

وأوضحت صديقة هند : أنها إذا تم تخييرها بين العمل في العراق أو السعودية ، ستختار العمل بالسعودية ، حيث تعمل في التدريس .