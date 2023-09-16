كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مقطع فيديو أظهر ردة فعل شيخ مغربي يلقي درس بالمسجد ، لحظة حدوث زلزال المدمر .
ووثق الفيديو ، لحظة انقطاع الكهرباء للحظات واهتزاز المسجد ، ليبدأ الشيخ عندها بالتكبير مرددا عبارة “الله أكبر” عدة مرات قبل عودة التيار الكهربائي .
ويبدو ان المصلين حاولوا الخروج من المسجد ، ليطلب منهم الشيخ الهدوء، قائلاً لهم: “أين تذهبون ، اخوانا نموت في بيت الله اهلا وسهلا”.
وتابع “يا اخي يا اسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله عز وجل” ثم استشهد بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده”.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شيخ مغربي يطالب الناس بالهدوء عند حدوث الزلزال ويسألهم “اين تذهبون؟”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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