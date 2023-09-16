شاهد .. رقص خليجي بطريقة غريبة أمام الشرطة في احد شوارع لندن!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجلان بملابس خليجية وهما يقومان بالرقص بطريقة غريبة أمام إحدى دوريات الشرطة في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهر المقطع، أحد هذين الشابين وهو يرتدي الزي الخليجي، الشماغ والعقال ويؤدي حركات راقصة بطريقة عشوائية، بعد أن قام بربط طرف الثوب على وسطه، على رصيف أحد الشوارع العامة بجانب عناصر من الشرطة البريطانية.

وكان لافتا في الفيديو ردة فعل عناصر الشرطة الذين تجاهلو هذين الشابين دون دون اي تصرف تجاههما، فيما لم يتم الكشف عن سبب قيام الشابين بهذا التصرف أمام عناصر الشرطة، ولم يظهر من أي دولة خليجية ولكن على ما يبدو أنهما سياح.