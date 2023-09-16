- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اتخاذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفتة إنسانية لدعم متضرري زلزال المغرب.
وذكرت صحيفة ماركا أن لاعب النصر السعودي قرر استضافة المتضررين من الزلزال في فندقه الخاص بيستانا الذي يقع في مدينة مراكش بالمغرب.
وأضافت: “الفندق فتح أبوابه كمأوى للمتضررين من سقوط منازلهم بسبب الزلزال”.
يذكر أنه ضرب زلزال قوي المغرب في الساعات الأولى من صباح السبت، إذ نتج عن الزلزال الكثير من الإصابات والوفيات التي قاربت الـ 1000 مع العديد من الخسائر المادية.
وتجمع بعض المواطنين المغاربة في المباني التي لم تتضرر من الزلزال للبحث عن مأوى بسبب سقوط منازلهم ومن ضمنها فندق رونالدو.
شارك الخبر:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رونالدو يتدخل لمساعدة ضحايا زلزال المغرب.. فما الذي قام به؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.