شاهد .. امريكي يقود سيارته مع ثور ضخم الى جانبه!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 16 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - أقدم رجل في ولاية نيبراسكا الأمريكية على وضع ثور ضخم في مقعد الراكب وقاد سيارته برفقه ثوره الذي اسماه “هودي دودي”.
وجلس الثور في مقعد الراكب على سيارة من نوع كراون فكتوريا، لكن الشرطة المحلية قامت بإيقافه، فقال الرجل حينها أنه لم يعرف أن هذه مخالفة.
وأضاف الرجل أن هذا الثور صديقه وأطلق عليه اسم “هودي دودي”، لكن الشرطة قامت بتحرير عدة مخالفات له وعاد الرجل مع “هودي دودي” للمنزل بسلام وحذروه من الخروج معه ثانية.
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