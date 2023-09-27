شاهد .. اللحظة الاولى لاندلاع حريق زفاف الحمدانية الذي وقع ضحيته اكثر مئة قتيل.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام عراقية أن ما لا يقل عن 114 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 200 مساء الثلاثاء في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وأكد محافظ نينوى أن لا إحصائية نهائية بعد لعدد الوفيات والمصابين جراء الحريق، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ووقع الحريق خلال حفل زفاف، التهمت النيران قاعة الافراح الواقعة بقضاء الحمدانية شرق الموصل، وقد هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال الدفاع المدني العراقي “المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر”. وأضاف أن قاعة الحفل تفتقر إلى “متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة”.

كما كشفت مديرية الدفاع المدني عن تفاصيل الحريق وذكرت في بيان أن “قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى”.

وأضافت أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق.

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراق محمد شيّاع السوداني وزارتي الداخلية والصحة بالاستنفار لإغاثة المتضررين بالحريق.

بدوره، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وزير الصحة في الإقليم بإرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف من اربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات اربيل بمعالجتهم.