شاهد .. احتفظت بها لمدة 29 عامًا.. مادلين طبر ترتدي بدلة فيلم “الطريق إلى إيلات” في برنامجها.. شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:56 صباحاً - في إطار الاحتفالات الفنانين بذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، استعادت الفنانة مادلين طبر خلال احتفالها بذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ببرنامجها “قعدة مع مادلين” الذي تقدمه على قناة الحدث اليوم.

مادلين طبر تستعيد ذكريات فيلم “الطريق إلى إيلات”

ذكريات تصوير فيلم “الطريق إلى إيلات” الذي شاركت فيه بارتداء البدلة العسكرية التي ارتدتها في الفيلم الذي عرض عام 1994 ولعبت به دور “مريم” الفدائية الفلسطينية التي تنضم في الأردن لفريق أبطال البحرية المصرية للقيام بعمليات تدمير سفن ميناء إيلات في إسرائيل.

مادلين طبر بالبدلة العسكرية

وخلال الحلقة استضافت مادلين، الربان البحري أحد أبطال عمليات الاستنزاف الحقيقيين، اللواء نبيل عبد الوهاب والذي أشاد بدورها في الفيلم وأثنى على الفن لأنه كان المفتاح لمعرفة الجمهور بالعمليات والتضحيات التي قدمها الجندي المصري، والعمليات السرية في حرب الاستنزاف ومنها عمليات إيلات.

وتساءل الربان عبد الوهاب عن البدلة التي ترتديها مادلين، وكشفت له مادلين أنها هي ذاتها بدلة الفيلم والتي احتفظت بها على مدار 29 عامًا هي والكوفية الفلسطينية من منظمة التحرير، لأنهم رمز لبطولة حقيقية لحدث تاريخي، وقررت من أشهر فقط ان تمنحهما لمتحف الأعمال السينمائية لدى المنتج هشام سليمان ومن أجل الحلقة استعارتها منه، وستعيدها له مرة أخرى.

آخر أعمال مادلين طبر

ومن جهة أخرى، يعتبر فيلم دكتور نبيل الجميل هو آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة مادلين طبر، والذي عُرض في دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا لدى الجمهور.

أبطال فيلم دكتور نبيل الجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، من بطولة الفنان محمد هنيدي، محمد سلام، رحمة أحمد، محمد حافظ، محمد الصاوي، مادلين طبر ونور اللبنانية، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وأمين جمال وإخراج خالد مرعي.

وفي الدراما، يذكر أن آخر أعمال مادلين مطر كان مسلسل “ملف سري” الذي شاركت فيه ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني 2022 وقدمت خلاله شخصية “إلهام النجار” رئيسة تحرير لإحدى الجرائد الحرة.

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