شكرا لبحثكم عن خبر سر فاكهة "عند تجميدها" تتحول إلى أقوى مضاد للسرطان بالعالم .. طبيب سعودي مشهور يفجر المفاجأة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - كشف طبيب جراحة ومدرب لياقة، يدعى عبدالله أبو عمر، أن التوت المثلج يعد من أقوى وأفضل مضادات السرطانات في العالم.

وأوضح عبر حسابه في التيك توك، أن السبب يعود لمحتواه العالي من "anthocyanins" الذي يقتلع الجذور الحرة ويطردها خارج الجسم.

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وأضاف أن الدراسات أثبتت أن تجميدها يزيد من anthocyanins وخواصها المضادة للسرطان والأكسدة وتعد من أفضل الفواكة لمرضى السكري بمحتواها العالي من الألياف التي تساعد على نزول الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين.