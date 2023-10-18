شكرا لبحثكم عن خبر بعيدا عن حقن البوتكس.. أقوي كريم منزلي لنفخ الخدود وازاله التجاعيد بمكون طبيعي 100% والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - اهتمام المرأة بنفسها وبشرتها وجمالها هو سر أنوثتها وعنوان جمالها، لذا تحاول جميع نساء الأرض الاهتمام بجمالهن والحفاظ عليه بكافة الطرق والوسائل، ومع تقدم العمر والسن تبدأ علامات التقدم في السن والشيخوخة في الظهور مثل التجاعيد والخطوط والتصبغات الجلدية بالظهور والانتشار، مما يتسبب في شعور الأنثى بالإحراج وبناء عليه تلجأ الكثير من النسءا للوصفات أو عمليات التجميل والحقن من أجل شد وإخفاء تلك التجاعيد والتصبغات والخطوط، وداعًا لكل تلك الأمور، فنحن من خلال هذا التقرير نقدم لك عزيزتي المرأة وصفة مفتاح الحياة، فتابعينا.وصفة كريم الخميرة لشد التجاعيد ونفخ الخدين

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وصفة مفتاح الحياة هي وصفة كريم الخميرة والذي أثبت فاعلية كبيرة في عملية إخفاء تجاعيد الوجه وعلامات تقدم السن والقضاء عليها بشكل فعال وسريع، ونبدأ على الفور شرح عمل تلك الوصفة ولنبدأ أولًا بمكونات الوصفة وهي على النحو التالي:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

كوب كبير من الحلبة المغلية

ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من النشا

معقلة أخرى كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت جنين القمحطريقة التحضير والاستخدام

على نار هادئة يتم وضع إناء ثم نضيف الحلبة المغلية مع النشا مع الخميرة حتى نصل للقوام المطلوب، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة زيت جوز الهند والسمسم وزيت جنين القمح ونقوم بتقليب جميع المكونات معًا حتى يصبح القوام ناعمًا لينًا.

نتركه ليبرد قليلًا، ثم نقوم بتعبئته في علبة فارغة، ويتم وضعه على الوجه مرة كل يوم لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق