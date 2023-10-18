شكرا لبحثكم عن خبر أوعى تشربه حتى لو هتموت من العطش .. لن تصدق ماذا يحدث عند شرب “الشاي بالحليب“ على الريق؟.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - عد الشاي من أهم المشروبات التي يفضلها ويعشقها الكثيرون، فهو من المشروبات المشهورة والتي يشربها البعض في الصباح و احيانا قبل تناول الفطار، اما عن الشاي بالحليب فهو اكثر المشروبات المنتشره في كل مكان ، ونجد ان انتشاره يزداد في الوطن العربي بشكل كبير والذي يفضل تناوله الكبار او الصغار وخاصه بالنسبه للاطفال الذين يعشقون هذا المشروب الرائع وهم يجهلون تماما خطوره تناول هذا المشروب على الريق في الصباح .

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ماذا يحدث عند شرب الشاي بالحليب على الريق؟

ينصح الكثير من الأطباء بعدم تناول الشاي بالحليب على الريق و ذلك لبعض الاسباب ومنها :-عندما يوضع الشاي على الحليب فإنه يعمل على فقد الحليب للعناصر الغذائيه المفيده التي تتواجد به.

توصلت الدراسات الحديثة أن أفضل وقت لتناول الشاي بالحليب هو قبل الخلو الي النوم ب 8 أو 9 ساعات، ومن الافضل تناول كوب من الماء الساخن مع العسل على الريق لتقوية الجهاز المناعي ، وبعد ذلك يمكن تناول الشاي بالحليب.

كما حذرت بعض الأبحاث من شرب الشاي بالحليب ، لأن اضافتهما علي بعض يمكن أن يمنع امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الهامة مثل الحديد والزنك واللذان نقصهما يزيد من فرص الاصابة بأمراض القلب.خطورة شرب الشاي بالحليب

لقد ذكر العديد من خبراء التغذية انه عند شرب الشاي والحليب بكميات كبيرة يؤدي الي الاصابة بالإمساك ، حيث أن الثيوفيلين إذا كان معدله مرتفعًا في الجسم يمكن أن يؤدي الي العطش ، وتقليل نسبة السوائل في الجسم ، تزداد صلابة الفضلات ويكون صعبًا مروره عبر الأمعاء الغليظة ، ينصح أيضا بعدم تناول الشاي قبل النوم، لأنه يعطل نشاط التمثيل الغذائي في الجسم ، ويحتوي علي منبهات تعمل علي الاصابة بالارق.

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