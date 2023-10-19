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يزيد بن سلمان - الرياض - كشفت خبيرة التجميل والرشاقة رشا شلباية عن وصفة منزلية لتقوية النظر وعلاج ضعف البصر باستخدام الثوم والعسل. تعتبر هذه الوصفة بسيطة وسهلة التحضير وتتطلب مكونات قليلة ومتوفرة في المنزل. قد تساعد هذه الوصفة في تحسين البصر وتقويته بشكل طبيعي.

لتحضير هذه الوصفة، يتطلب الأمر وضع الليمون والثوم في مرطبان زجاجي. ثم يتم إضافة 10 ملاعق من العسل الطبيعي و200 جرام من زيت بذر الكتان إلى الوعاء الزجاجي. بعد ذلك، يجب مزج الخليط جيدًا باستخدام ملعقة خشبية بشكل صحيح ووضعه في الثلاجة

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للاستفادة من فوائد هذه الوصفة، يجب تناول ملعقة كبيرة من الخليط قبل كل وجبة. يمكن تكرار هذا الإجراء ثلاث مرات في اليوم لتقوية النظر وتحسينه بشكل فعال.

يجب الإشارة إلى أن هذه الوصفة ليست بديلاً للعلاج الطبي الذي يتم توصية به من قبل الأطباء المختصين. إذا كان لديك أي مشاكل صحية متعلقة بالنظر، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل تجربة هذه الوصفة.

حبة واحدة فقط تقضي على ضعف النظر نهائيا.. معجزة تحسين النظر في اقل من أسبوع تعرف عليها حالًا!