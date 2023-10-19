كريم الشباب.... عد الى شبابك مع هذا الكريم الخارق !!!!!

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يزيد بن سلمان - الرياض - . وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار يساهم ذلك الخليط في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، ويحتاج تحضير تلك الوصفة إلى بعض المكونات الاقتصادية وهي كالتالي:

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وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار بالطريقة الآتية: قومي بوضع الخليط الذي تم إعداده على البشرة أو على المناطق السمراء التي ترغبين في تفتيحها. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماما

. قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر. قومي بتجفيف البشرة ثم ضعي الكريم المرطب على المنطقة المراد تفتيحها. كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد على جميع الأماكن التي يوجد بها اسمرار.