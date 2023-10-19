شكرا لبحثكم عن خبر مشاكل واضرار تصيب العين جراء تركيب الرموش المؤقتة و هذا الخطر التي تسببه َ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - من منا لا تحب الحصول على رموش طويلة ورشيقة بلا مجهود؟ على الرغم من جمال وصلات الرموش، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابات العين وردود الفعل التحسسية وفي بعض الحالات مشاكل أكثر خطورة في العين. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل تركيب الرموش الإصطناعية.

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الرموش تحمي العيون

رموشنا الطبيعية مهمة جداً! وهي مصممة لتقليل تدفق الهواء إلى العين، ومنع العرق والمطر، وتصفية أشعة الشمس. تعتبر رطوبة العين بمثابة درع واقي، ولكن عندما يدخل الكثير من الهواء في العين، يمكن أن تتبخر الرطوبة، ويمكن أن تدخل الغبار والرواسب إلى العين. العيون عرضة للبكتيريا، ويجب عدم لمس العينين أبداً بأيدي غير مغسولة أو فرشاة مكياج متسخة أو أشياء غريبة إذا كنت ترغبين في تجنب الإصابة أو العدوى.

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إذاً ما هي مخاطر استخدام الرموش الإصطناعية؟

إذا كنت تضعين رموشاً مزيفة أو كنت تفكرين في القيام بذلك، فمن المهم أن تعرفي أنه في أي وقت يكون لديك جسم غريب بالقرب من عينك، فهناك عامل خطر. أكثر المشاكل التي تسببها الرموش الإصطناعية شيوعاً هي:التهابات العين

يمكن أن تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا تحت غراء الرموش وعلى الرموش الإصطناعية نفسها. إذا قمت بتخزين وإعادة استخدام رموشك الإصطناعية، أو إذا قمت بإسقاط رمشك على سطح قبل وضعه، فهناك خطر دخول البكتيريا والأوساخ الضارة إلى العين. يمكن أن تنتج العدوى أيضاُ عن نسيان تنظيف جفونك بعد إزالة الرموش المزيفة، أو مشاركتها، مما يتسبب في انتقال العدوى، مما قد يؤدي إلى دمل الجفن أو التهاب الملتحمة.

ردود الفعل التحسسية

يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه الغراء المستخدم لتثبيت الرموش في مكانها، لأنه غالباً ما يحتوي على الفورمالديهايد، ولكن قد يكون هناك عدد قليل من النساء اللواتي لديهن حساسية من الألياف المستخدمة في صنع الرموش الإصطناعية بأنفسهم. يمكن أن تتسبب ردود الفعل التحسسية تجاه الرموش في الشعور بالوخز أو الحرقان أو التورم أو الطفح الجلدي. تتطلب ردود الفعل التحسسية الشديدة زيارة غرفة الطوارئ لمنع أي فقدان للرؤية أو المزيد من المضاعفات.

ضرر يلحق برموشك الطبيعية

لسوء الحظ، قد تتسبب الرموش الإصطناعية أيضاً في فقدان مؤقت أو دائم لرموشك الحقيقية. يمكن أن يؤدي نزع الرموش المزيفة إلى كسر رموشك الطبيعية، وحتى إتلاف بصيلات الشعر. عندما يحدث هذا، قد تفشل رموشك في النمو مرة أخرى.إصابات العين

دائماً ما يؤدي وضع أشياء صغيرة بالقرب من العين إلى خطر إصابة القرنية. يمكن أن يكون هذا أمراً خطيراً جداً، على سبيل المثال، إذا كانت الرموش الإصطناعية تحسس القرنية أو إذا تكثف الصمغ وسقط في العين مما يؤدي إلى خدش القرنية.

كيف يمكننا تجنب مشاكل العين المصاحبة للرموش الإصطناعية ؟

أفضل حل لتجنب مشاكل العين المصاحبة للرموش الإصطناعية هو اختيار عدم وضعها، ولكن إذا كان لا بد من ذلك، فحاولي الحفاظ على عينيك آمنة من خلال:

الحد من كمية الغراء المستخدمة.

تجنبي الرموش اللامعة أو الجواهر.

كوني لطيفة للغاية عند إزالة الرموش.

تنظيف الجفن بعد إزالة الرموش.

تجنبيي الصمغ بالفورمالديهايد.

لا تشاركي رموشك أبداً مع الآخرين.

ما هي العلامات التي أعاني من مشكلة في العين؟

إذا ظهرت لديك أي من الأعراض التالية بعد ارتداء الرموش الإصطناعية، فاستشري طبيب العيون على الفور لتلقي العلاج:

ألم، احمرار،وجع، الحساسية للضوء، حمى، رؤية مشوشة، تورم.