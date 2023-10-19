9 فوائد مدهشة لتناول البيض في الصباح

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يزيد بن سلمان - الرياض - يُصنف البيض كعنصر غذائي أساسي وضروري في وجبات الفطور على مستوى العالم، سواء كان يتم تقديمه مسلوقًا أو مطهيًا أو البيض المخفوق، فإنه له فوائد متعددة، بحسب ما نشره موقع Health Shots.

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قيمة غذائية عالية يمكن أن يكون البيض ذو القيمة الغذائية العالية صغير الحجم، لكنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية. فهو يحتوي على فيتاميناتA و B5وB12 وD وE وK وB6 والفولات والفوسفور والسيلينيوم والكالسيوم والزنك والبروتين والدهون الصحية، وهو ما يمنح الجسم الفوائد التالية: 1.

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مستويات الكوليسترول "الجيد" إن الكولسترول عبارة عن مادة شمعية شبيهة بالدهون توجد في جميع خلايا الجسم. أظهرت الدراسات أن تناول البيض كل يوم يمكن أن يساعد في زيادة مستويات HDL أو الكوليسترول "الجيد". 2. خفض الدهون الثلاثية توجد الدهون الثلاثية في الدم. ويمكن أن تؤدي المستويات العالية منها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يحتوي البيض على أحماض دهنية يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية. 3. توفير البروتين الكامل يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية التسعة "الأساسية"، والتي تشكل اللبنات الأساسية للبروتين. وبما أن الجسم يكون غير قادر على صنع هذه البروتينات، فمن الضروري إدراج البيض في النظام الغذائي. 4. الشعور بالشبع إن بدء اليوم بتناول البيض في وجبة الفطور يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي تناول كميات أقل طوال اليوم. 5. صحة أفضل للقلب تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن تناول 4-7 بيضات أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 75%. 6.

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صحة الدماغ يساعد تناول البيض، الغني بفيتامين D، على تحسين صحة الدماغ لأن فيتامين D عنصر مهم للمادة الرمادية في الدماغ. كما يحتوي البيض على الكولين الذي يساعد على تقليل الالتهاب ويعزز وظائف المخ. 7. تحسين أداء الجهاز المناعي يحتوي البيض على قوة البروتينات، ويحتوي على الزنك والسيلينيوم، وكلاهما يساعد على تعزيز نظام المناعة الطبيعية. 8. الحفاظ على صحة العينين تشتمل مكونات البيض على فيتامين A واللوتين والزنك وزياكسانثين، وهي عناصر غذائية مهمة للحفاظ على صحة العين. كما أنه يحتوي على خصائص تحمي القرنية من التلف. 9. دعم جهود إنقاص الوزن يعد البيض غنيًا بالسعرات الحرارية والبروتين عالي الجودة، وهو أحد أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن. كما أنه يمنح شعورًا بالامتلاء علاوة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. .: 9 فوائد مدهشة لتناول البيض في الصباح