شكرا لبحثكم عن خبر مذيعةحسناء نسيت أنها على البث المباشر...شاهد ما حدث أمام الكاميرا فضيحة لن تنسى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يتعرض المذيعون والمذيعات في كثير من الأحيان خلال استقبال ضيوفهم أو مداخلات الضيوف الهاتفية في برامجهم لمواقف محرجة على الهواء، فمنها مضحكة، محرجة أو مؤثرة.

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وذلك بحسب الأحداث أو الموضوع إلى جانب الضغط النفسي الذي يعيشونه، أو نتيجة معايشة حالة الضيف في بعض الأحيان.

هذه المواقف لا تنتهي على الشاشة فحسب، فما إن تحصل حتى يبدأ رواد مواقع التواصل بتداول الفيديو على صفحاتهم، مرفقاً بتعليقات مختلفة، كما تسلّط المواقع الإلكترونية الضوء عليها أيضاً.

لقد نسيت أنها على الهواء مباشرة… أنظروا ما حدث أمام الكاميرا حظات لا تُنسى حدثت مباشرة على الهواء !اصعب مواقف محرجة ومضحكة حدثت مع مذيعات عربيات واجنبيات على البث المباشر سنعرضه لكم في الفيديو :