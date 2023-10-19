شكرا لبحثكم عن خبر وبعد 5 شهور اكتشف مفاجأة... فتاة سعودية عشرينية تتزوج من رجل أعمال خمسيني بخدعة ماكرة . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - وبحسب “الوطن” السعودية؛ فإنه بعد مرور خمسة أشهر تفاجأ الزوج الـ سبعيني أن زوجته العشرينية رفعت عليه قضية فسخ نكاح. وأبدت أمام محكمة الأحوال الشخصية أنها كارهة له، وعلى استعداد بإرجاع المهر. اقراء ايضاً : من جانبه، أكد المستشار القانوني، صالح الغامدي، أن تنازل الزوج لزوجته يعتبر تنازلًا قانونيًا. حيث كما ادعي أنه قام بكتابة المنزل باسمها بإرادته، وهذا يعتبر قانونيًا. فتاة سعودية عشرينية تتزوج من رجل أعمال خمسيني بخدعة ماكرة .. وبعد 5 شهور اكتشف مفاجأة

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