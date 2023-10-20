شكرا لبحثكم عن خبر حيلة ذكية تجعل اللحم ينضج خلال نصف الوقت بدون طنجرة الضغط.. جربيها ووفري استخدام الغاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تستخدم اللحوم في إعداد العديد من الأطباق المختلفة على المائدة، وقبل عملية الطهي، من المهم تجهيز اللحم بشكل جيد عن طريق بعض الخطوات البسيطة، مثل إزالة الدهون الموجودة بداخله واستخدام سكين حاد لتقطيعه. ويعتبر سلق اللحم من العمليات الطويلة للطهي، حيث تستغرق وقتًا طويلاً لنضجه، ويفضل بعض الأشخاص استخدام طنجرة الضغط لتسهيل عملية سلق اللحم والبدء في إعداد الأطباق المفضلة. في هذا المقال، سنستعرض طريقة سلق اللحم ببعض الخطوات السهلة دون استخدام طنجرة الضغط.

يُرجى اتباع النقاط التالية:

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1. سخني قدرًا على نار متوسطة لمدة تقرب من 6 دقائق.

2. أضيفي قطع اللحم تدريجيًا واحدة تلو الأخرى.

3. قلبي قطع اللحم حتى تتغير لونها إلى البني، ثم أضيفي ورق الغار والبصل والطماطم.

4. صبي الماء على المكونات حتى تغمرها.

5. لتسلقي اللحم بشكل أسرع، أضيفي ملعقة كبيرة من الزنجبيل، حيث يساهم في تحويل قوام اللحم ليصبح طريًا وهشًا وأقل صلابة، أو يمكنكِ إضافة حبتين من التمر وملعقة كبيرة من السكر إلى اللحم.

6. اتركي اللحم يغلي ثم تخلصي من الزفرة التي تتكون على سطح القدر.

7. ستلاحظين أن وقت سلق اللحم سيتقلص إلى النصف تقريبًا، وبالطبع يعتمد ذلك على كمية اللحم المسلوق.

8. عندما ينضج اللحم، أضيفي الملح والفلفل الأسود.