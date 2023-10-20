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يزيد بن سلمان - الرياض - معجزة النشا الجبارة لفرد الشعر بطريقة رهيبة هتتخلصي من كل التجاعيد نوضحها لكم، حيث يبحث الكثير من النساء عن طرق لفرد شعرهن دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة، وتعد وصفة النشا من الطرق الطبيعية الآمنة التي يمكن استخدامها لفرد الشعر.وصفة النشا لفرد الشعر

تتكون وصفة النشا لفرد الشعر من مكونات بسيطة وسهلة التحضير، وهي2 ملعقة كبيرة من النشا

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2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ

1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

اخلطي النشا والماء الدافئ في وعاء حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

أضيفي زيت الزيتون إلى العجينة وقلبي جيدًا.

وزعي العجينة على شعرك المبلل بالتساوي.

اتركي العجينة على شعرك لمدة ساعة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد.فوائد وصفة النشا لفرد الشعر

تعمل النشا على فرد الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي.

تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته.

تحمي الشعر من التلف.نصائح لاستخدام وصفة النشا لفرد الشعر

للحصول على أفضل النتائج، استخدمي وصفة النشا مرة واحدة في الأسبوع.

إذا كان شعرك دهنيًا، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون إلى العجينة.

إذا كان شعرك جافًا، يمكنك إضافة القليل من الحليب إلى العجينة.

تعد وصفة النشا من الطرق الطبيعية الآمنة والفعالة لفرد الشعر، ويمكنك تجربة هذه الوصفة لفرد شعرك والحصول على شعر ناعم ومموج.