شكرا لبحثكم عن خبر طريقةسهلة وسريعة لتخليل الزيتون في البيت مش هتشتريه تاني..تعرفي عليها ولن تندمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - هناك طرق عديدة لتخليل الزيتون، لكن أشهرها هي الطريقة التقليدية، والطريقة السريعة، حيث تعتمد الطريقة التقليدية على الماء والملح، فيما تزيد في الطريقة السريعة عدد من الإضافات وطرق التحضير، كما يضيف بعض الأشخاص مزيجًا خاصًا من البهارات إلى الزيتون أثناء التخليل، بينما يفضل البعض الآخر تخليله بزيت الزيتون. المكونات اقراء ايضاً : 1 كيلو زيتون أسود 1/2 كوب خل أبيض 1/2 كوب سكر 1 ملعقة كبيرة ملح 1 ملعقة صغيرة حبهان 1 ملعقة صغيرة قرفة 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 5 أوراق لورا. طريقة التحضير أولًا، قومي بغسل الزيتون جيدًا بالماء الجاري. نقطع الزيتون إلى نصفين أو نقطعه إلى شرائح أو نتركه كاملاً حسب الرغبة. ضعي الزيتون في برطمان. أضيفي الخل والسكر والبهارات إلى الزيتون. اسكبي الماء فوق الزيتون حتى يغطيه بالكامل. نغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة أسبوع أو أكثر.

كانت هذه تفاصيل خبر طريقةسهلة وسريعة لتخليل الزيتون في البيت مش هتشتريه تاني..تعرفي عليها ولن تندمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.