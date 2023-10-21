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يزيد بن سلمان - الرياض - هناك نظام غذائي صحي ينقي الجسم من جميع الملوثات وكذلك فقدان الوزن وهو “حمية الديتوكس” بالإضافة إلى ذلك فهو يحافظ على نضارة البشرة ويحسن عملية الهضم ويحسن مستويات الطاقة لذلك إذا كنت ترغب في تجربته يمكنك اتباع الخطوات التالية: المكونات: اقراء ايضاً : نصف كوب من شرائح الليمون. فراولة مقطعة. ربع تفاحة مقطعة. نعناع. ربع ملعقة قرفة. ماء مثلج. طريقة التحضير: قومي بتقطيع التفاح والفراولة إلى شرائح رفيعة. أضيفي المكونات في كوب مناسب. ضعي النعناع والقرفة على الفواكه. مفاجأة!.. عمل مشروب طبيعي جبار لسد الشهية وإنقاص الوزن بسرعة الصاروخ! الماء البارد .

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