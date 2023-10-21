شكرا لبحثكم عن خبر زر صغير في هاتفك هيفتحلك نت مجانًا مدى الحياة...اضغط عليه لفتح أي شبكة واي فاي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - البداية يتم القيام بالذهاب إلى إعدادات الهاتف والقيام بفتح شبكة الواي فاي. بعد ذلك يتم فتح شبكة الواي فاي التي تظهر أمامك جميع الشبكات القريبة منك عند ذلك يتم اختيار أفضل شبكة وأقرب شبكة إليك.

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ثم يتم عندها اختيار الشبكة المناسبة لك والعمل على الاحتفاظ بها.

الضغط مباشرة على أيقونة “إضافة شبكة واي فاي جديدة.

وهناك يتطلب منك إدخال كلمة المرور التي يتم إضافة كلمة ” ADMIN”.

وعند قائمة الإعدادات IP قم بإختيار كلمة “ثابت”.

ليتم عندها كتابة رقم “168.1.5”.

التأكد من جميع الخطوات التي تم توضيحها مرة أخرى.

في النهاية يتم الضغط مباشرة على كلمة “اتصال بالشبكة”.

شحن باقة الانترنت وهناك الطرق الشرعية التي يمكن اتباعها، من خلال الحصول على أفضل البطاقات من شبكات الاتصالات والعمل على فتح النت لأطوال مدة بتكلفة بسيطة تختلف من شركة إلى أخرى، وتعد هي الطريقة المثالية في الوقت الحالي للحصول على انترنت شبة مجاني لأطول فترة ومن الممكن أن يكون معك طوال الشهر.

ثغرة للحصول على نت مجانًا يذكر أن في الهواتف الحديثة توجد بعض الثغرات كذلك التي يمكن من خلالها فتح النت طوال اليوم دون دفع جنيه واحد، وذلك من أجل الانطلاقة الكبيرة التي تشهدها الهواتف في التحديثات المختلفة، فضلاً عن كونها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على إنترنت مجانًا.

تطور عالم التكنولوجيا حول العالم مع التقدم المستمر في عالم التكنولوجيا، تظهر العديد من التطورات المختلفة والحديثة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، ومن أهمها كيفية الحصول على نت مجانًا، حيث إن ذلك يكون عبر ثغرة في إعدادات الهاتف الخاص بك، بعدها يتم الضغط عليها واتباع الخطوات التي هي بعد ذلك لتتمكن في النهاية من تفعيلها بكل سهولة، والاستمتاع بالإنترنت لأطول فترة ممكن، مما يُخفف التكاليف على المستخدم في عدم دفعه إلى اشتراك الإنترنت الشهري الذي يتم سداده.

عدم اتباع روابط الهاكرز في فتح شبكات الانترنت وجذر مطوري التكنولوجيا من عدم اتباع الروابط أو البرامج الوهمية التي تعمل على سرقة المعلومات من غير أن يدري المستخدم، إضافة إلى أن أفضل طريقة هي الإشتراك بشكل شرعي في الإنترنت والعمل على دفع الإشتراك المحدد، دون اتباع الطرق الغير شرعية لأنها تعد حرامًا في المقام الأول، مع العلم أن هناك بعض مهندس التطوير التكنولوجي الذين يعملون على إتاحة بعض البرامج والتطبيقات التي تساهم في الحصول على انترنت مجانًا، لكن يجب التأكد منها تمامًا، نظرًا لأن تكون عبارة عن روابط وهمية تخترق هاتفك المحمول بكل سهولة، وتعمل على سحب جميع البيانات المعنية.

هناك بعض الشبكات السهلة التي يمكن فتحها بكل سهولة، وذلك لضعف كلمة السر الخاصة بها، ويمكن بكل سهولة توقع كلمة المرور، حيث إن هذه الطريقة تتناسب مع العديد من المستخدمون الراغبين في الحصول على انترنت مجانًا دون الدخول إلى أي برامج أو تطبيقات أو حتى الذهاب إلى أي روابط قد تكون وهمية في بعض الحالات.