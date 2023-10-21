شكرا لبحثكم عن خبر هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال 60 هترجعى بنت ..استخدمى زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض -

�بحث العديد من النساء عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة والتخلص من التجاعيد والحصول على شد البشرة وتم العثور على وصفة طبيعية بواسطة الموز وزيت الزيتون فيمكن من خلال تلك الوصفة نتخلص من الكلف والاسمرار والسواد المتواجد في البشرة والجسم من أول استخدام للوصفة إلى جانب إن الموز يساعد على تغذية البشرة وترطيبها ونتخلص من الالتهاب والحروق التي تسببها الشمس وسوف نوضح لكم طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.مكونات وصفة زيت الزيتون والموز تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي.معلقة كبيرة من زيت الزيتون. معلقة كبيرة من الموز المهروس. معلقة من البن. معلقة من خل التفاح. طريقة تحضير الوصفة: تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع ربات المنازل عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي. نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط سويا. ثم بعد ذلك نقون بوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والسواد المتواجد بها من أول استخدام. يمكن استخدامها على الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم مثل منطقة الكوع والركبة وذلك عن طريق وضع الخليط عليها ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بغسلها بالماء سوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة من أول استخدام. فوائد وصفة زيت الزيتون والموز عندما نستخدم تلك الوصفة نحصل على الكثير من الفوائد وهي: تساعد على تفتيح البشرة. تساعد على التخلص من التجاعيد. تساعد على إعطاء البشرة المرونة والاشراق. تساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة الموجودة في البشرة. تعمل على التخلص من الشوائب. نصائح لتفتيح البشرة توجد بعض النصائح المهمة التي تساعد على تفتيح البشرة وهي.الحرص على وضع الصن بلوك قبل الخروج من المنزل. الحرص على ترطيب البشرة بشكل يومي قبل النوم. الحرص على غسل البشرة بغسول مناسب لها. الحرص على استخدام وصفة الموز وزيت الزيتون مرة اسبوعيا. أوضحنا لكم في هذا المقال وصفة زيت الزيتون مع الموز حيث تساعد على تفتيح البشره بخلطات طبيعية في المنزل بسهولة عند وضع هذا المكونات معا تساعد على إزالة الاستمرار والبقع السوداء الموجودة في البشرة والتخلص من اي جلد ميت يمكن تجربه هذه الوصفة مره أسبوعيا الوصول إلى نتائج إيجابية كنا يمكن استخدام وصفة زيت الزيتون ما القرتفل ووضع هذه المكونات معا علي البشرة تساعدك على التخلص من السواداغسلي وجهك بالماء والصابون ضعي الخليط على بشرتك باستخدام قطعة قطن تركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة غسلي البشرة بالماء الفاتر ثم قومي بتكرار هذه الوصفات مره واحده أسبوعيا عليكي وضع ملعقة صغيرة من الكركم ثم قومي بوضع ملعقة صغيرة من الغازلين مع وضعها ربع ساعة عبر هذه الوصفة منا يجب تكرار هذه الوصفة مره أسبوعيا الحصول على بشرة بيضاء خاليه من الاسمرار

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