شكرا لبحثكم عن خبر أول دولة تطرد سفير إسرائيل من أراضيها ردًا على مجازر غزة(تعرف عليها الآن) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - أعلنت أول دولة، طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام كولومبية، إن وزارة الخارجية في البلاد طلبت من سفير إسرائيل المغادرة، بسبب مجازر الاحتلال في غزة

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وقال وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا في منشور على منصة إكس نقلتها “أ ف ب” أنه طلب من السفير الإسرائيلي غالي داغان “الاعتذار والمغادرة”، بعد تصريحاته ضد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بسبب موقفه المندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووصف ليفا تصريحات السفير الإسرائيلي رداً على بيترو بأنها “وقاحة مجنونة”.

وتشهد العلاقات الثنائية بين كولومبيا وإسرائيل، توترا على خلفية موقف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان الرئيس الكولومبي بترو شبه العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في قطاع غزة بهجمات النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.