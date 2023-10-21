شكرا لبحثكم عن خبر مدرب نادي الهلال السعودي: الكرة السعودية خسرت هذا اللاعب الكبير!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شدد جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على أن "الزعيم" يسير في الاتجاه الصحيح بفوزه أمام ضيفه الخليج 1-0، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "المباراة كان بالإمكان أن ننهيها بفارق 4 أو 5 أهداف، وبعد فترة التوقف كان من المهم أن نحقق الانتصار، ونجحنا فيه اليوم".

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وأضاف: "نسير في الاتجاه الصحيح ومستمرون في صدارتنا للدوري، ونملك أفضل خط هجوم، وكذلك أفضل خط دفاع بالتساوي مع الاتحاد. سعيد لأننا خرجنا بشباك نظيفة اليوم".

وعن إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، رد: "خسارة لاعب بحجم نيمار أمر صعب. إنها خسارة للكرة السعودية، ويجب أن نتأقلم على اللعب من دونه، ونتمنى أن يعود أقوى".

وحول غضب البرازيلي ميشيل ديلجادو بعد استبداله، أوضح: "التبديل جاء في الدقائق الأخيرة، وكان منزعجا من الألم الذي يعاني منه أسفل البطن، ومتحامل على الإصابة، أعتقد أنه كان يشعر بداخله أنه منزعج من الأداء الذي قدمه، وعلاقتي به ممتازة".

وأشار: "صحيح أن سافيتش لاعب مؤثر خصوصا كلما كان قريبا لمنطقة الجزاء، لكن هذا لا يعني ألا يلعب في منتصف الملعب، وهذا ما رأيت توظيفه في هذه المباراة".

وأتم جيسوس تصريحاته: "أشكر جماهير الهلال التي هتفت بأسمي، وأبادلهم نفس الحب، وأعدهم أن نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية".