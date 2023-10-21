شكرا لبحثكم عن خبر بدون موافقة الكفيل..الجوازات السعودية تكشف عن الحالات التي يسمح فيها للمقيم نقل كفالته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - تسمح المديرية العامة للجوازات للوافدين في المملكة العربية السعودية بنقل كفالتهم إلى كفيل آخر دون موافقة الكفيل الحالي في بعض الحالات، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين السعودية. الحالات التي يسمح بها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي: اقراء ايضاً : * في حالة فصل العامل من العمل. * في حالة وفاة الكفيل الحالي. * في حالة إفلاس الكفيل الحالي. * في حالة انتهاء عقد العمل مع الكفيل الحالي. * في حالة صدور حكم قضائي يقضي بنقل الكفالة. إجراءات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي: في حالة تحقق أي من الحالات السابقة، يمكن للعامل التقدم بطلب نقل الكفالة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال منصة "قوى" الإلكترونية. وتشمل إجراءات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي ما يلي: 1. تسجيل الدخول إلى منصة "قوى" الإلكترونية. 2. اختيار خدمة "نقل الكفالة". 3. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الإقامة، واسم الكفيل الحالي، واسم الكفيل الجديد. 4. إرفاق المستندات المطلوبة، مثل خطاب من الكفيل الجديد يتضمن موافقته على نقل الكفالة، وصورة من جواز سفر العامل. 5. دفع الرسوم المقررة. رسوم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي: تبلغ رسوم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي 2000 ريال سعودي. أهمية نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي: يُعد نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي حقًا للعامل الوافد في المملكة العربية السعودية، ويوفر له الحماية من الاستغلال، ويضمن له استمرارية عمله. نصائح لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي: * يجب على العامل التأكد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات اللازمة لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل الحالي. * يجب على العامل إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل وصحيح. * يجب على العامل دفع الرسوم المقررة في موعدها المحدد.

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