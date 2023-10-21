شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور: جماهير ولاعبي نادي الهلال السعودي يوجهون رسالة لنيمار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - حظي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال، بدعم جماهير فريقه وزملائه قبل مواجهة الخليج، اليوم الجمعة، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

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وشهدت المباراة التي انتهت بفوز الزعيم (1-0) غياب نيمار، بسبب إصابته في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وألقت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية الضوء على الدعم، الذي حظي به الدولي البرازيلي قبل انطلاق المباراة مباشرة.

وحملت جماهير الهلال صورة ضخمة لنيمار في المدرجات، مرفقة بعبارة "عد أقوى".

وحمل لاعبو الهلال قميص نيمار، أثناء التقاط صورة تذكارية قبل انطلاق المباراة، كما هو حال الاحتياطيين على دكة البدلاء.

وجاءت إصابة نيمار بمثابة ضربة قاصمة لمتصدر الدوري السعودي، الذي أبرم أغلى صفقة في تاريخه، بجلب النجم البرازيلي من باريس سان جيرمان الصيف الماضي، مقابل 90 مليون يورو.