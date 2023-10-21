ياريتني عرفتها من زمان..تفل الشاي كنز في بيتك أغلى من الذهب هيرجعك شباب حتى لو عمرك فوق 70

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يزيد بن سلمان - الرياض - هل ترغبين في التخلص من علامات التجاعيد المبكرة؟ هل تسعين إلى التخلص من الخطوط الدقيقة التي تظهر بشكل واضح على بشرتك وتسبب لك الإحراج؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فنحن نقدم لك وصفة فعالة تعتمد على زيت الزيتون وتراب القهوة تلك الوصفة تعتبر وسيلة طبيعية لتحسين الدورة الدموية في البشرة والتخلص من التجاعيد المبكرة بشكل فعال تتوفر مكونات هذه الوصفة في معظم المنازل في هذا المقال، سنشرح لك كيفية تحضير هذه الوصفة واستخدامها.

وصفة تفل القهوة وزيت الزيتونيمكنك استخدام هذه الوصفة على بشرتك، وهي تتألف من مكونات بسيطة ومتاحة في المنزل إليك المكونات وخطوات التحضير:

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المكونات:

ملعقة صغيرة من تراب القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبادي.طريقة التحضير:

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء وامزجيها جيدًا حتى تتداخل بشكل جيد.

ضعي الخليط على بشرتك بلطف.

اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الذهاب للنوم.

بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ستلاحظين تحسنًا في ملمس بشرتك وتفتيحًا، بالإضافة إلى تقليل ظهور التجاعيد بعد استخدام هذه الوصفة.

تذكري دائمًا أن تجربي الوصفة على منطقة صغيرة من البشرة أولاً للتحقق من عدم وجود تفاعل جلدي سلبي، واستشيري طبيب الجلدية إذا كنت تعانين من حساسية جلدية أو مشكلات جلدية قائمة.

وصفة تفل القهوة وزيت الزيتون للتخلص من الشيب المبكر

يمكنك تحضير هذه الوصفة بسهولة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة من زيت الزيتون.

كوب من تراب القهوة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين المذاب.إليك الخطوات لتحضير هذه الوصفة:

في وعاء، ضعي جميع المكونات المذكورة أعلاه.

قومي بخلطها جيدًا حتى تتجانس.

بعد ذلك، استخدمي أصابعك لتطبيق الخليط على فروة رأسك وشعرك بلطف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين.

بعد انتهاء الوقت، قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو بعمق.

ستلاحظين تحسنًا في ملمس شعرك وتخلصًا من القشرة بعد استخدام هذه الوصفة كما يُقال أنها يمكن أن تساعد في تقليل الشيب والشعر الأبيض، ولكن يمكن أن يتطلب هذا وقتًا أطول للرؤية النتائج بالنسبة لبعض الأشخاص تذكري دائمًا أن تجربي الوصفة على جزء صغير من شعرك أولاً للتحقق من عدم وجود تفاعل جلدي سلبي.