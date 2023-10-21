"اكتشف الطريقة السحرية للتخلص من الرؤوس السوداء وتنقية الوجه والأنف بوصفة رهيبة!"

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يزيد بن سلمان - الرياض - كثير من السيدات والفتيات يبحثون باستمرار عن وصفة لتنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء بشكل نهائي. تعتبر هذه البثور مشكلة مزعجة للعديد من النساء، حيث يرغبن في الحصول على بشرة نقية خالية من أي بثور أو حبوب. يعود سبب هذه البثور الأساسية إلى تراكم الأوساخ والبكتيريا على البشرة، وعدم تنظيفها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس البيضاء وتحولها إلى رؤوس سوداء. لذا، سنقدم لكم وصفات طبيعية آمنة لتنظيف البشرة والتخلص من هذه المشكلة بشكل طبيعي وبدون أي آثار جانبية.

وصفات تنظيف الوجه والأنف من الرؤوس السوداء

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سنقدم لكم عددًا من الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وترطبها، وتنعمها وتنظفها بشكل عام، وتزيل الرؤوس السوداء والجلد الميت. ستلاحظون الفرق في وقت قصير والنتيجة مذهلة، وستنصحون أصدقائكم بتجربة هذه الوصفات.

الوصفة الأولى:

يجب عليكم الحصول على ملعقة كبيرة من السكر الأبيض النقي أو السكر البني، ويجب أن يكون متوفرًا في منزلكم. ثم قوموا بوضع عصير نصف حبة ليمون عليه، ثم أضيفوا ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة الاستخدام:

كما ذكرنا من قبل، يجب عليك سيدتي وضع المكونات في وعاء عميق وخلطها جيدًا حتى يصبح الخليط متماسكًا. قبل وضع الخليط على الوجه، يجب تعريض وجهك لبخار الماء أو غسله بالماء الدافئ أو تبليل قطعة قطن بالماء الدافئ وتمريرها على الوجه برفق. ثم يتم وضع الخليط على الأماكن التي تحتوي على رؤوس سوداء وبيضاء لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، يمكن استخدام فرشاة أسنان نظيفة لفرك الخليط على الوجه بحركة دائرية لمدة 10 دقائق. يجب غسل الوجه بالماء البارد وتجفيفه بفوطة قطنية. يجب تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

أما بالنسبة للوصفة الثانية، يجب عليك سيدتي إحضار وعاء عميق ووضع فيه ملعقة كبيرة من الحمص المطحون، ثم ملعقة من الشوفان المطحون، ثم ملعقة كبيرة من عسل النحل، وأخيرًا ملعقة كبيرة من اللبن. يجب خلط الخليط جيدًا وفتح مسامات البشرة عن طريق غسلها بالماء الدافئ أو تمرير قطعة قطن دافئة على الوجه. ثم يتم وضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة وفركه بفرشاة أسنان بحركة دائرية. يجب غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه جيدًا.

أما بالنسبة للوصفة الثالثة، يجب أن تحضري إناءً عميقًا وتضعي فيه ملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم تضيفي عليها ملعقة كبيرة من عسل النحل، ثم 5 قطرات من زيت شجرة الشاي. يجب وضع المكونات على البشرة وتركها لمدة 5 دقائق، ثم استخدام فرشة الأسنان لتنظيفها بحركة دائرية. يجب غسل الوجه بالماء الفاتر بعد ذلك.