شكرا لبحثكم عن خبر خبيرة تغذية: 3 أنواع من المكسرات تؤدي إلى الموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - ويعتبر الخبراء أن بعض المكسرات ضارة،وخطيرة، لاحتوائها على بعض العناصر التي قد تسبب مشكلات كبيرة لجسم الإنسان، وفق وكالة «سبوتنيك».

وكشفت الخبيرة الدكتورة، فيكتوريا كلاس، ترتيب 3 أصناف من المكسرات تشير الدراسات إلى أنها قد تكون ضارة، خصوصا حال الإكثار منها، وبعضها قد يسبب الموت.

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وتابعت كلاس: أن كلًا من الصنوبر وجوز المكاديميا من المكسرات التي تصنف بالضارة ما يتطلب الحد من استهلاكها، لأنها مكسرات غير صحية بالنسبة للإنسان.

وتقول الخبيرة، إنه بقدر ما تحتوي حبوب الصنوبر على قيمة غذائية عالية، إلا أنها تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعما مرا ومعدنيا في الفم لعدة أشهر.

وحول مشكلة جوز المكاديميا، تقول الخبيرة، إنه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا وبشكل كبير من الدهون والسعرات الحرارية.

ونصحت كلاس محبي المكسرات بالحد من الحصص الغذائية اليومية من الصنوبر والمكاديميا، لكنها نوهت إلى أن هذين لا يعتبران أسوأ أنواع المكسرات بسبب وجود نوع أكثر شيوعا وأكثر ضررا.

ونوهت الخبيرة إلى أن المكسرات الأكثر شيوعا والأكثر ضررا هي الفول السوداني، بسبب مشكلة تعرضه لمرض الأفلاتوكسين، وهو نوع من الفطريات المرتبطة بسرطان الكبد.

يعد الأفلاتوكسين ساما لنوع من العفن يقع تحت مظلة بعض أنواع الرشاشيات. ويشير المجلس الوطني للفول السوداني في أمريكا، إلى أن الفول السوداني الأكثر عرضة للتعرض لهذه السموم ربما ينتج في أجزاء من إفريقيا وآسيا. وليس الولايات المتحدة.

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