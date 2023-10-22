اوعي ترمي قشر البرتقال” طريقة عمل الصابون السائل بقشور البرتقال بطريقة احترافية

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يزيد بن سلمان - الرياض - من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بخطوة تحضير أفضل وصفة من الصابون السائل في منزلك وبكل سهولة من مقادير طبيعية واقتصادية أيضا وهي وصفة قشور البرتقال، وذلك على الرغم من بساطتها ولكنها تعد فعالة للغاية في إتمام كل أغراض التنظيف كما أن رائحة الصابون المحضر في المنزل ستكون منعشة ومطهرة للأسطح ومعطرة لها وتلك الرائحة تعمل على تعطير مطبخك بمجرد استخدام كمية بسيطة منه للتنظيف ولذلك نتعرف في هذه السطور المقبلة على طريقة عمل صابون سائل بكمية كبيرة في المنزل من قشور البرتقال وكيفية تحضيرها واستخدامها وطريقة تخزينها ليسهل استعمالها في كافة أغراض التنظيف.

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: توجد الكثير من الوصفات القديمة التي رجعت الكثير من ربات البيوت إلى استخدامها واتباع خطوات طرق تحضيرها لعمل أفضل المنظفات الفعالة في تنظيف الأواني ولذلك نذكر وصفة قشور البرتقال التي نحضر منها صابون طبيعي سائل مميز برائحة البرتقال المميزة وأهم مكونات تلك الوصفة نتعرف عليها من خلال ما يلي: 4 ملعقة كربونات الصوديوم. كوب خل أبيض. 4 ملعقة من الجلسرين. قطعة من أي نوع صابون مفضل. 2 ملعقة من زيت البرتقال. حبة واحدة من البرتقال. كمية من الماء مناسبة لعمل الصابون. طريقة تحضير الصابون السائل بقشور البرتقال استخدمي دورق الخلاط وضعي حبة من البرتقال بالقشور وقطعيها وأضيفي لها كم من الماء، وقومي بطحن المكونين معا حتى تحصلي على عصير البرتقال.

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بتصفيته جيدا ثم إضافته في إناء متسع مع بقية الماء الفائض. أضيفي الجلسرين مع قطعة الصابون بعد أن يتم بشرها بشرا ناعما، ومن ثم أضيفي جميع المكونات وقومي بتقليب الخليط جيدا. يجب أن يتم ترك المكونات حتى تغلي بشكل جيد ولكن على نار هادئة حتى لا تلتصق وتتجمع قطع الصابون مرة أخرى وتتسبب في حرق الصابون المحضر على النار. بعد ذلك ارفعي الإناء من فوق النار واتركيه حتى يبرد تماما. تتم تعبئة الصابون السائل في زجاجات محكمة الغلق.

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بد من تعبئة هذا النوع من الصابون بحيث يكون بارد تماما يوضع في مكان بعيد عن الشمس وعن الرطوبة ويمكن استخدامه في كافة الأغراض المنزلية للتنظيف. يمكن لكي عمل الصابون السائل باستخدام قشور البرتقال حيث أن هذه الطريقة تعتبر موفرة جدا وبتكاليف قليلة اوعي ترمي قشر البرتقال” طريقة عمل الصابون السائل بقشور البرتقال ريحة ونضافو ولمعان بطريقة احترافية