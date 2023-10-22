شكرا لبحثكم عن خبر فوائد تناول الكركم يومياً وفعاليته في الحد من الإصابة بالسرطان والزهايمر وعلاج أمراض القاولون العصبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يعتبر الكركم أحد النباتات التي تحتوي على نسبة كبيرة للغاية من الكركمين التي معروف عنها الخصائص العلاجية الفعالة للغاية في الحد من الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، حيث أنه يعمل عالى التقليل من إصابة الخلايا بالتلف، وبالتالي الحد من الإصابة بالسرطان، ويمتاز الكركم بأنه يحتوي على الكثير من مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، ويتم إجراء الكثير من الدراسات العلمية في تلك الفترة حول استخدام الكركم كعلاج فعال في العلاج من السرطان إلى جانب العلاج الكيميائي والإشعاعي.فوائد الكركم في علاج القولون العصبي.

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تم استخدام الكركمين لفترة طويلة في تحضير بعض الأدوية التي تعالج مشكلات المعدة المختلفة ومن أبرزها مشاكل الهضم، وقد أثبتت الأبحاث أن الكركم يساهد في القليل من الألم المرتبط بمتلازمة القولون العصبي، كما أنه يعمل على تقليل الوقت الذي يحتاجه الجسم حتى يفرغ المعدة من محتوياتها، وهو ذلك الوقت المطلوب لنقل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة.فوائد الكركم للتقليل من نسبة الكوليسترول في الدم

أكدت الدراسات العلمية أن الكركم له فعالية كبيرة في التخفيض من مستوى الكوليسترول في الدم، والذي يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والذبحات الصدرية والسكتى الدماغية، فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن تناول نسبة قليلة من الكركمين تعمل على التقليل من مستوى الكوليسترول في الدم بشكل كبير وفعال، كما أنه يساعد وبصورة كبيرة على التخفيف من أعراض الحساسية بأنواعها المختلفة.