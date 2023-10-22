شكرا لبحثكم عن خبر المشروب السحري لنسف دهون البطن في شهر وإن وجدت هذه العلامات فإن جسمك يحرق الدهون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - يعاني الكثير من الأشخاص من تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، فهذا التراكم يرجع إلى عدة أسباب منها إتباع العديد من العادات الغير صحية، وعدم القيام بممارسة الرياضة بشكل مستمر، وعلامات حرق الدهون في الجسم هي:علامات تدل على حرق الدهون في الجسم أكثر ما يشغل بال كل راغبي الحصول على قوام مثالي أو متبعي أي من الأنظمة الغذائية، فالجسم يستهلك الطاقة من الكربوهيدرات، وحرق الدهون يحدث عندما ينتهي حرق الكربوهيدرات، من أجل حرق الدهون ليس من الضروري التخلي عن الكربوهيدرات تماماً، بل يكفي تقليل محتوى السعرات الحرارية، وبالتالي في حال نقص الطاقة الخارجية يبدأ الجسم في استخدام احتياطيات الطاقة الداخلية ألا وهي الدهون.طريقة التحضير:

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نضع في وعاء كلاً من الزنجبيل، والقرفة، والكمون، وعصير الليمون في وعاء مع القليل من الماء ويترك حتى يغلي لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نرفع المزيج عن النار ويترك جانباً حتى يبرد.

نتناول المزيج قبل تناول أي وجبة بنصف ساعة.عملية التنفس تصبح أسرع.

شد في عضلات الجسم.

نقصان الشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام، مما يعني احتراق السكر في الجسم وبالتالي مستويات أنسولين ثابتة، وبداية لاستخدام الجسم الدهون.

رائحة الفم تصبح كريهة بعض الشيء نتيجة لتكسر الدهون وتحللها.

خلطات للتخلص من دهون الجسم

إليكم العديد من الخلطات التي تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وأولها خلطة الزنجبيل والقرفة والكمون، والمكونات هي ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، وملعقة من الزنجبيل المطحون، وملعقة صغيرة من الزنجبيل، والقليل من مسحوق الكمون، وثلاث ملاعق من عصير الليمون، وملعقة من بذور الشيا، وكمية مناسبة من الماء.