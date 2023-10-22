شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: مع اقتراب إعصار "تيج".. السيول تُقطّع أوصال سقطرى..(فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شهدت جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي اليمن، السبت، هطول أمطار غزيرة، وتدفق السيول الجارفة، ما تسبب في قطع بعض المناطق عن بعضها وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية "تيج" من سواحل الأرخبيل.

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وقالت مصادر محلية في مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى لـ"الخليج 365"، إن السيول الجارفة التي جرت في أودية حديبو، فصلت الأجزاء الشرقية من المدينة، عن مركز المحافظة، وحالت دون وصول أهالي تلك المناطق إلى سوق المدينة ومركز الخدمات.

ونقلت المصادر مخاوف الأهالي من تكرار حدوث كارثة إعصار "مكونو" الذي ضرب جزيرة سقطرى منتصف العام 2018، ما أدى إلى وفاة العشرات، إضافة إلى الجرحى والمفقودين، في ظل ضعف الاستعدادات وإمكانيات السلطات المحلية لمواجهة كوارث من هذا الحجم.

وحذّر المركز اليمني للأرصاد والإنذار المبكر، من عاصفة مدارية تدعى "تيج"، تتجه نحو أرخبيل محافظة سقطرى وسواحل محافظة المهرة، جنوب وجنوب شرق اليمن.

خلال إعصار سابق

إعصار تيج يتجه لجزيرة سقطرى اليمنية وسط تحذيرات من تأثيره

وعقد محافظ سقطرى، رأفت الثقلي، السبت، اجتماعا مع اللجنة الأمنية في المحافظة، لمناقشة التدابير المتخذة لمواجهة العاصفة "تيج" التي يتوقع وصولها إلى سقطرى صباح الأحد.

وشدد الثقلي، على ضرورة تعزيز الاستعدادات وتشكيل فرق إنقاذ من الأجهزة الأمنية والعسكرية على مستوى الأرخبيل، والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات المشتركة في سقطرى، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحسب المركز اليمني للأرصاد، فإن الإعصار "تيج" يتحرك بسرعة 20 كليو مترا في الساعة، نحو الغرب والشمال الغربي في المحيط الهندي، نحو محافظة المهرة وظفار العمانية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية الشرقية من بحر العرب وخليج عدن.