عشبة جهنمية قلبت موازين الطب رأساً على عقب..فوائدها جبارة لعلاج الأمراض المستعصية..تعرف عليها

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يزيد بن سلمان - الرياض - بمنتصف يونيو/حزيران 2022 انشغل نشطاء منصات التواصل في السعودية بالحديث عن نبات الحلتيت بعد تسمم سجى القحطاني شقيقة نجمة “سناب شات” الطفلة الراحلة دانة القحطاني، وذلك وفق

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وقد تعرضت سجى لحالة تسمم عقب تناولها نبات الحلتيت، وأعلن والدها عبر سناب شات أن ابنته تم نقلها إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارة جسدها نتيجة تناوله.وقال الوالد إن الطبيب أخبره في البداية أن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسدها التي وصلت إلى 42 درجة مئوية مع هبوط حاد في الدورة الدموية.

كما أكد أن الأطباء يجرون لابنته غسيلا معويا للتخلص من سموم نبتة الحلتيت التي أكلتها، محذرا من تناولها على الرغم من الترويج إلى أنها تساعد في التخلص من كثير من الأمراض. وتناقل مغردون مقطع الفيديو الخاص بوالدها والصور التي نشرتها العائلة من المستشفى، محذرين من مخاطر هذا النبات، وعدم تناوله لما يخفيه من أعراض ومخاطر كبيرة. واستنكر نشطاء على القحطاني تناول هذه النبتة المعروفة بأضرارها ومخاطرها،مؤكدين أنها لا تؤكل بل يتم استخدامها بطرق أخرى، من بينها الاستنشاق وليس المضغ.

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وأعاد مغردون تداول تغريدة قديمة أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني كتب فيها “انتشر مؤخرا في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت وذِكر قصص لا تمت للواقع بأي صلة، أود أن أوضح أنه غير صحيح نهائيا ولا أنصح باستخدام الحلتيت داخليا بأي شكل من الأشكال لما لها من أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي”.

وأضاف “ويجب على الجهات المعنية اتخاذ موقف من الذين يروجون لمنتجات لها أضرار خطيرة”. وظهر الدكتور القحطاني في مقطع فيديو قديم أعاد النشطاء تداوله كذلك حذر فيه من هذه النبتة، وقال إنها “من أخطر ما يكون وتسبب السرطان في المستقيم، وقد ألغيت من الطب الآدمي منذ 40 عاما ولا تستخدم الآن إلا في الطب البيطري”.