شكرا لبحثكم عن خبر شاب سعودي يذهب إلى المستشفى لمعاناته من آلام مستمرة في بطنه..وعند فحصه حدثت الصدمة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - استطاع فريق طبي مختص بجراحة الكلى والمسالك البولية في مدينة الهفوف، من استئصال ورم يبلغ وزنه أكثر من 7 كيلوجرامات في عملية جراحية معقدة ودقيقة استغرقت 4 ساعات. وتفصيلاً، استقبل أطباء جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك فهد بالهفوف، حالة لمريض يشكو من آلام مستمرة في منطقة البطن. اقراء ايضاً : وأظهر الفحص السريري والمخبري والإشعاعي، وجود ورم في التجويف البطني الخلفي بلغ وزنه 7.5 كيلوجرام بحجم 36 سم؛ محتضنًا الكلية اليمنى. وأجرى الأطباء تدخل جراحي عاجل لاستئصال الورم، والتأكد من سلامة المنطقة بعد الإزالة، ومن ثم نقل المريض إلى أقسام التنويم.

كانت هذه تفاصيل خبر شاب سعودي يذهب إلى المستشفى لمعاناته من آلام مستمرة في بطنه..وعند فحصه حدثت الصدمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العين اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.