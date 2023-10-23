شكرا لبحثكم عن خبر سعودية تبهر العالم الغربي والعربي وجعلتهم يقفون مذهولاً.. لن تصدق ما فعلته في تركيا! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل سائحة سعودية، بعدما تعرضت لمضايقات داخل مطعم للوجبات السريعة، في مدينة إسطنبول بتركيا.

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وأظهر مقطع الفيديو دخول السائحة الخليجية، في مشادة كلامية مع امرأة تركية، داخل المطعم، وسط تجمع عدداً من الأشخاص.

وقالت السائحة الخليجية للمرأة التركية: “اصمتي أنتي وقحة، أين دورك إذا كان لديكم مشكلة اذهبوا للتحدث مع أردوغان، لا تتحدثوا معنا”.