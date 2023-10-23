شكرا لبحثكم عن خبر مشروبات طبيعية وبسيطة تعالج القولون العصبي وتفيده وتهدئه بسرعة فائقة ..تعرف عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - مشروبات مفيدة للقولون العصبي إذا كنت تبحث عن العناية بالقولون العصبي هنا تجد الحل الطبيعي ، فعندما تكون مريض بالقولون العصبى فربما تكون قرات العديد من المقالات التى تتحدث عن ما هو الطعام الذى يجب اكله وما هو الطعام الذى يجب تجنبه ولكن ليس هناك الكثير من الاهتمام فيما يتعلق بما يجب عليك شربه وهناك العديد من المشروبات التى قد تحتوى على مكونات تؤدى الى اثاره القولون العصبى ولذلك فاننا نقدم لكم مجموعه من المشروبات المفيده لمرضى القولون العصبى.

مشروبات للقولون

اقراء ايضاً :

القولون العصبى هو من الاضطرابات الشائعه التى تؤثر على الامعاء الغليظه وتتضمن اعراضه التشنجات و الم المعده و الانتفاخ و الغازات و الاسهال و الامساك او كلاهما. والقولون العصبى هو حاله مزمنه والتى تحتاج الى علاجها على المدى الطويل .

اعراض الاصابه بالقولون العصبى :

تختلف اعراض و علامات الم القولون العصبى من شخص الى اخر الا ان من الاعراض الشائعه :

الم فى المعده و تقلصات او انتفاخ والذى غالبا ما يتم التخلص منها عن طريق حركه المعده. زياده الغازات. الاسهال او الامساك وفى بعض الاحيان دورات متناوبه من الامساك و الاسهال. مخاط فى البراز

مشروبات للقولون العصبي

1.المشروبات التى لا تحتوى على الصودا

لسوء الحظ ان معظم مشروبات الصودا ليست بالخخيار المناسب لمرضى القولون العصبى حيث انها من المشروبات الغازيه التى قد تتسبب فى زياده الغازات فى الطبن. وعلى الرغم من ان الابتعاد عن مشروبات الصودا قد يكون بالشئ الصعب اذا كنت من محبيها الا انك سوف تسدى لصحتك العامه معروفا كبيرا بالابتعاد عنها حيث ان الصودا تحتوى على كميه كبيره من السكر الذى له علاقه بامراض السكر و السمنه و امراض القلب .

ومن ضمن المشروبات التى لا تحتوى على صودا والتى يمكن شربها :

الشاى المثلج: سواء كان الشاى الاسود او الاخضر او الابيض ويمكن تحضيره فى المنزل ووضفعه فى الثلاجه. واذا كنت تتناول الطعام فى الخارج احرص على شرب ثاى مثلج غير محلى .

عصير التوت البرى: هو النوع الوحيد من عصائر الفاكهه الذى يحتوى على كميه قليله من الكربوهيدرات قصيره السلسه (فودماب) حيث ان تلك الكربوهيدرات تساهم فى حدوث اعراض القولون العصبى.

بدائل الحليب : معظم الاشخاص الذين عانون من القولون العصبى يكونوا غير قادرين على تحمل اللاكتوز وحتى اذا لم تكن تعانى من صعوبه فى تحمل اللكتوز الا انه يعتبر واحد من الفودماب وبالتالى فانه من الافضل تجربه بدائل اخرى للحليب والتى يمكن وضعها فى حبوب الافطار او السموزى او اى مشروبات اخرى تحب اضافه الحليب اليها.

ومن بعض افضل بدائل الحليب :

الحليب الخالى من اللاكتوز. حليب جوز الهند بمعدل نصف كوب. حليب الارز. حليب اللوز بكميات صغيره. ولا يجب تناول حليب الصويا حيث انه يحتوى على نبسه كبيره من الفودماب.

2.افضل المشروبات الساخنه : هناك العديد من الانواع لتختار من بينها حينما يتعلق الامر بالمشروبات الساخنه المناسبه للقولون العصبى ومن ضمنها :

القهوه. الاسبريسو. مشروب الشيكولاته الساخن.

ويكون من الافضل ان تتناول مشروب واحد فى اليوم من اجل تقليل خطر تناول الكثير من الكربوهيدرات القصيره السلسه فى وقت واحد. وكذلك يجب الانتباه لاى اضافات تضعها فى المشروب الخاص بك حيث يكون من الافضل تجنب الحليب التقليدى واستخدام واحد من بدائل الحليب السابق ذكرها.

كما يعتبر الشاى الساخن من افضل الحلول : حيث ان الشاى الاسود او الاخضر او الابيض من المشروبات قليله الفودماب ويمكن تناول الشاى الخالى من الكافيين اذا كان الكافيين يتسب فى تهييج النظام الهضمى لك .

ومن بين افضل انواع الشاى :

شاى النعناع : من أفضل طرق علاج القولون العصبي هو النعناع، ان النعناع من الاعشاب التى غالبا ما يتم استخدامها لتهدئه المشكلات الهضميه ومن ضمنها القولون العصبى. ان شرب شاى النعناع يساعد على تهدئه الامعاء و يقلل من الم المعده و يقلل من الانتفاخ.

ومن اجل استخدام شاى النعناع : يمكن اضافه نقطه من زيت النعناع النقى فى كوب من الماء الساخن كما يمكن صنع شاى النعناع بواسطه اكياس شاى النعناع الجاهزه.

شاى اليانسون : يستخدم اليانسون فى الطب التقليدى لعلاج العديد من الامراض وشاى اليانسون من المشروبات الهضميه التى تساعد على تهدئه المعده و انتظام الهضم. كما ان شاى اليانسون له خواص مضاده للالتهابات و طارده للرياح ووجدت احدى الدراسات التى تمت عام 2016 ان الاشخاص الذين تناولوا كبسولات زيت اليانسون قلت لديهم اعراض القولون العصبى بشكل واضح بعد اربه اسابيع.

استخدام شاى اليانسون: اضف معلقه من حبوب اليانسون الى كوبين من الماء المغلى واتركه على نار هادئه لمده خمس دقائق.

شاى الشمر : يساعد شاى الشمر على التخلص من الغازات و الانتفاخ و تشنجات المعده .

استخدام شاى الشمر : ضع معلقتين كبيرتين من بذور الشمر المطحونه فى كوب وضع عليه الماء الساخن واتركه لمده عشر دقائق .

شاى الكاموميل: ان التاثيرات العلاجيه لشاى الكاموميل تجعله علاج شائع للعديد من الامراض . وهو يساعد على تهدئه المعده و التخلص من الغاز وعلاج تهيج الامعاء.