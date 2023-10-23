بنات السعودية يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية لهذه الأسباب..تعرف عليها

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يزيد بن سلمان - الرياض - كشف الدكتور السعودي خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن إجراء فوري يجب فعله في حالة حدوث جلطة القلب، لتجنب الوفاة

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.وقال "النمر"، في تغريدة عبر "تويتر"، في حالة حدوث جلطة القلب الحادة فإن أخذ حبة الاسبرين قبل الوصول للمستشفى أفضل من الانتظار لأخذها في المستشفى نفسه".

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وأفاد استشاري القلب، أن تناول الاسبرين مبكراً يقلل نسبة الوفيات بنسبة 20%.